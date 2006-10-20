Ким Чен Ир сожалеет о ядерных испытаниях

Северокорейский лидер Ким Чен Ир выразил сожаление о проведенных ядерных испытаниях и заявил, что Пхеньян возобновит международные переговоры по ядерной проблеме, если Вашингтон ослабит меры, направленные на финансовую изоляцию Северной Кореи.

Как сообщает в пятницу AP со ссылкой на южнокорейскую газету Chosun Ilbo, данные заявления были сделаны Ким Чен Иром в рамках встречи с китайской делегацией, возглавляемой членом Госсовета КНР Таном Цзясюанем (Tang Jiaxuan). "Если США пойдет на определенные уступки, мы также пойдем на определенные уступки, будь то двусторонние или шестисторонние переговоры", - цитирует агентство лидера КНДР.

Переговоры прошли в четверг, а вечером того же дня китайские дипломаты вернулись в Пекин, куда в пятницу утром прибыла госсекретарь США Кондолизза Райс. Западные державы надеются, что Китай, как основной торговый партнер КНДР, сможет содействовать разоружению Северной Кореи.

Напомним, КНДР вышла из договора о нераспространении ядерного оружия в 2003 году, с ноября 2005 года отказывается от проведения переговоров по ядерной проблеме, а 9 октября провела первые ядерные испытания. В ответ Совет Безопасности ООН принял резолюцию, предусматривающую, в частности, запрет на поставку в КНДР любых материалов, которые можно использовать при создании оружия массового поражения.

Лента.ру