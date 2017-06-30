Politico: Долгожданная встреча Трампа и Путина вызывает беспокойство

Об этом пишет Майкл Кроули в статье "Долгожданная встреча Трампа и Путина вызывает беспокойство", опубликованной на сайте газеты Politico.

Президент Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным на следующей неделе, с целью улучшить отношения с российским лидером, несмотря на многочисленные расследования предполагаемых связей его кампании с Кремлем.

Ожидаемая встреча на ежегодном саммите G-20 в Гамбурге, подтвержденная в четверг советником по национальной безопасности Макмастером, станет первой для Трампа и Путина после более чем года интенсивного расследования их отношений. Они разговаривали по телефону дважды, после того, как Трамп занял свой пост.

Неясно, что Трамп может сообщить Путину в период высокой напряженности между Вашингтоном и Москвой в связи с предполагаемым вмешательством России в выборы 2016 года и ее военным присутствием в Украине и Сирии.

Но многие эксперты в области национальной безопасности и сторонники жесткой линии в отношении РФ внутри администрации Трампа обеспокоены тем, что президент, который многие месяцы говорил о перспективе дружбы с Путиным, может быть слишком угодливым со своим волевым российским коллегой.

Хотя чиновники администрации Трампа осудили поведение Путина в нескольких областях: от подавления внутреннего инакомыслия до кибер-вторжений в системы голосования в США, - в четверг официальные лица Белого дома предположили, что у Трампа нет конкретного плана встречи с Путиным, тщательно подготовленным бывшим агентом КГБ.

"Нет конкретной повестки дня. Президент действительно будет говорить, о чем захочет", - сказал Макмастер журналистам.

Белый дом не уточнил место проведения встречи. Но директор Национального экономического совета Гэри Кон заявил журналистам на брифинге в Белом доме с Макмастером, что у Трампа будут официальные встречи – или "двусторонние" встречи – с лидерами ведущих стран, представленных на ежегодном собрании, включая Россию.

Кон добавил, что план этих встреч, скорее всего, не будет продуман заранее.

Эксперты по отношениям США и России говорят, что это может создать дисбаланс, когда Трамп прибудет на встречу с российским президентом, который всю свою жизнь потратил на борьбу между двумя странами.

"Путин приедет на эту встречу с четким планом. Он всегда приезжает подготовленным", -сказал Томас Грэм, управляющий директор Kissinger Associates и бывший помощник Джорджа Буша, который занимается Россией.

Начальник Грэма, бывший государственный секретарь и советник по национальной безопасности Генри Киссинджер, который служил посредником между президентами США и мировыми лидерами, встретился с Путиным в Москве в четверг.

Встреча с Путиным подчеркнула бы сильное желание Трампа подружиться с президентом России, даже с риском появления заголовков, которые, несомненно, будут посвящены многочисленным расследованиям связей между коллегами Трампа и Кремлем. (Трамп и Белый дом отрицают влияние России на свою кампанию в 2016 году).

Хотя Трампу будет трудно избежать контактов с Путиным на саммите мировых лидеров, но некоторые официальные лица США полагают, что он должен ограничить любые встречи с российским коллегой до случайных, импровизированных бесед, известных в дипломатических кругах как "отведение в сторону".

"Трамп много месяцев говорил о встрече с Путиным. Другие люди в администрации колеблются", - сказал Грэм.

Говорят, что помощники Трампа в Белом доме особенно опасаются любой встречи с кремлевскими чиновниками после позора, связанного с визитом в Овальный кабинет министра иностранных дел России Сергея Лаврова и российского посла Сергея Кисляка, ключевой фигуры в расследовании связей Трампа и России. Белый дом не планировал публиковать фотографии визита, и был удивлен, когда российские государственные информационные службы опубликовали фотографии официального российского фотографа на встрече, на которых Трамп смеется с Лавровым и Кисляком через день после того, как он уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Однако, Трамп кажется неустрашимым в погоне за тем, что он считает полезным сотрудничеством с Россией против исламского терроризма.

"Это президент, который, на мой взгляд, все еще намерен попытаться улучшить отношения с Россией. Он очень уверен в этом", - сказал Дмитрий Саймс, президент и генеральный директор Центра национальных интересов в Вашингтоне.

Эксперты считают, что Путин по-прежнему стремится улучшить отношения с США, даже после того, как Россия набросилась на Вашингтон в последние недели за то, что сама называет истерией из-за документально подтвержденного вмешательства Москвы в выборы 2016 года.

Саймс и другие считают маловероятным, что любые контакты между лидерами приведут к прорыву в политике, особенно учитывая неясный политический подход Трампа к России.

"Трамп не прояснил позиции, не сказал своим помощникам: "Вот, это политика, вот что вам нужно делать", - сказал Саймс. "И в отсутствие такого конкретного руководства от президента, администрации трудно разработать последовательный подход".

В четверг МакМастер сказал, что Трамп поручил своей команде по национальной безопасности "противостоять дестабилизирующему поведению России" в таких регионах, как Балканы; "сдерживать конфликт"; и "развивать сферы сотрудничества". Но он не уточнил деталей в таких актуальных вопросах, как аннексия Крыма Россией и поддержка Москвы сирийскому правителю Башару аль-Асаду, которого Трамп на этой неделе предостерегал от того, что назвал запланированным нападением с применением химического оружия на невинное гражданское население.