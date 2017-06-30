"Есть потенциал": в США сотрудница радио перепутала оскароносную звезду с начинающим артистом

С легендарной шотландской исполнительницей Энни Леннокс произошел забавный курьез.

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Так, координатор одной из радиостанций Лос-Анджелеса по имени Кайли послала 62-летней звезде письмо, в котором сообщила ей, что у певицы "есть потенциал" и шанс попасть в ротацию.

А вот для того, чтобы исполнительницу крутили в эфире нужно только отправить свои MP3 записи.

"Я занимаюсь поиском артистов, у которых, как я считаю, есть потенциал. Если вам это интересно, пришлите свои записи, я покажу их программному директору, чтобы он решил, интересны ли они для выпуска в ротацию", - написала Кайли Энни Леннокс в письме.

Звезда с юмором отреагировала на предложение. Она разместила письмо на своей странице в Facebook и прокомментировала его: "Думаю, у меня есть шанс".

Напомним, что обладательница "Оскара", Грэмми и семи Brit Awards Энни Леннокс начала свою карьеру в 80-х и прославилась по всему миру с хитом Sweet Dreams, который вышел в 1983 году. Также Леннокс включена в список "100 величайших исполнителей всех времен по версии Rolling Stone" и имеет орден Британской империи.

Вместе с Дэвидом Стюартом Энни выступает в дуэте Eurythmics.