Кремлю мерещатся попытки США "сменить режим" в России - разведка Пентагона

К такому выводу пришло Агентство по вопросам военной разведки Министерства обороны США (DIA). Согласно докладу агентства, который не носит секретного характера, Россия относится к США со все большим опасением, передает "Голос Америки".

В документе говорится о "глубоком и продолжающемся недоверии Москвы к усилиям США по продвижению демократии в мире и действиям, которые она рассматривает как американскую кампанию за установление единого комплекса глобальных ценностей".

"Кремль убежден, что США закладывают основу для смены режима в России, и это убеждение укрепилось после событий в Украине", - говорится в докладе, который ссылается на заявления правительства президента Владимира Путина о том, что США организовали народное восстание, которое отстранило от власти дружественного России президента Украины Виктора Януковича в 2014 году.

Россия ответила на это аннексией украинского Крыма и поддержкой боевиков на востоке Украины.

"Москва обеспокоена тем, что попытки США навязать приемлемые международные нормы угрожают основам власти Кремля, поскольку дают "лицензию" на иностранное вмешательство во внутренние дела России", - говорится в докладе.

Доклад "Военная мощь России" - это первая несекретная публикация DIA такого рода более чем за два десятилетия.

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"В течение следующих десяти лет может появиться более уверенная в себе и способная Россия", - говорится в предисловии к докладу директора Агентства военной разведки Минобороны США генерал-лейтенанта Винсента Стюарта.

В докладе не предполагается нового глобального идеологического противостояния, подобного к периоду "холодной войны", но ее авторы также предупреждают, что Москва "намерена использовать свои вооруженные силы для обеспечения стабильности на своих собственных условиях".

Спикер DIA Джим Кудла заявил, что доклад его ведомства никак не связан с недавними событиями. Документ был подготовлен по просьбе Конгресса.

Документ включает подробные оценки всех аспектов российской военной мощи.

Он не содержит новой информации о военном потенциале, но изображает Россию страной, которая методично и успешно восстанавливает армию, флот и авиацию, которые были ослаблены после распада Советского Союза.

"Российские вооруженные силы сегодня находятся на подъеме - это не те советские войска, которые противостояли Западу в "холодной войне", которые зависели от крупных подразделений с тяжелой техникой", - говорится в докладе.

Новые вооруженные силы России характеризуются как "более компактные, более мобильные, сбалансированные силы, которые быстрым темпом становятся способными проводить полномасштабные военные действия".

Как пример приводится российское военное вмешательство в Сирии в 2015 году.

Кремль заявляет, что действия России в Сирии направлены на борьбу с боевиками "Исламского государства". Однако Вашингтон считает, что Москва поддерживает президента Сирии Башара Асада, обеспечивая его поддержкой с воздуха в наступательной операции сирийской армии против сил оппозиции.

В докладе говорится, что вмешательство также направлено на уничтожение джихадистов, приехавших в страну с территории бывшего Советского Союза, чтобы не допустить их возвращения домой, что может создать угрозу для России.

Российское вмешательство "изменило всю динамику конфликта, укрепило режим Асада и привело к ситуации, когда урегулирование конфликта стало невозможным без согласия Москвы", считают авторы доклада.

"Однако эти действия также контрастируют с глубоко укоренившимся чувством незащищенности от Соединенных Штатов, которые, по мнению Москвы, посягающих на позиции России как внутри страны, так и за рубежом", - говорится в докладе Агентства по вопросам военной разведки Пентагона.