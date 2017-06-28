Военные корабли США готовы к удару по Сирии в случае химатаки - CNN

Военные корабли и самолеты США размещены на атакующих позициях для возможного удара по Сирии. Однако, пока нет признаков того, что сирийские власти совершают какие либо действия для проведения химической атаки.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Минобороны США.

По данным источников, американские военные круглосуточно наблюдают за авиабазой Шайрат в Сирии, откуда может совершиться химатака.

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Отмечается, что США ранее предупредили о возможной химатаке после получения данных о перемещении самолетов и емкостей с химическими веществами на базе Шайрат. В связи с этим администрация США предупредила президента Сирии Башара Асада, что он и его военные «заплатят высокую цену», если он совершит такое нападение.

Министр обороны США Джеймс Мэттис ранее в среду отметил, что власти Сирии приняли решение отступить. "Похоже, что они восприняли предупреждение серьезно", - отметил Мэттис.

Как отмечает CNN, в Средиземном море в настоящий момент находятся авианосец George Bush, два сторожевых корабля и два крейсера, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk. Кроме того, для потенциального удара Вашингтон может задействовать десятки истребителей, которые на постоянной основе осуществляют операции в ближневосточном регионе против боевиков "Исламского государства".

Как сообщал УНИАН, ранее США зафиксировали подготовку еще одной химической атаки войсками режима Башара Асада в Сирии, что, вероятно, приведет к массовому убийству мирных жителей, включая детей.