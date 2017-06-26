Многие годы Европа работала над тем, чтобы разоблачить российское вмешательство - The Washington Post

Европейские страны посвятили годы тому, чтобы разработать четкую тактику для разоблачения и противодействия широкомасштабному использованию Россией дезинформации, хакерства и троллинга. Об этом пишут Дана Прист и Майкл Бирнбаум в статье "В течение многих лет Европа работала над тем, чтобы разоблачить российское вмешательство", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Пока Соединенные Штаты борются с последствиями вмешательства Кремля в американскую политику, европейские страны применяют множество тактик и инструментов, чтобы выявить попытки России повлиять на избирателей и ослабить европейское единство.

По всему континенту сотрудники контрразведки, законодатели, исследователи и журналисты посвятили годы (в некоторых случаях – десятилетия) разработке способов противодействия российской дезинформации, хакерству и троллингу. И они используют их как никогда прежде.

Четыре дюжины чиновников и исследователей, опрошенных недавно, единогласно выразили большую уверенность в результатах своих усилий по противодействию российскому влиянию, чем чиновники в США. Один европейский чиновник сравнил это с просмотром "Карточного домика".

"Наш ответ был очень практичным", - заметил старший сотрудник разведки США, дислоцированный в Европе. "Все наблюдают за ним".

На недавних французских выборах, дружественный Кремлю кандидат в президенты проиграл новичку Эммануэлю Макрону, который во время кампании подвергся российским хакерским атакам и ложным обвинениям финансируемых Россией новостных агентств. В Германии все политические партии согласились не использовать автоматические боты в своих кампаниях в социальных сетях, потому что такие сложные для выявления кибер-инструменты часто используются Россией для распространения фиктивных новостных страниц.

Европейские эксперты говорят, что лучшее противоядие от российского влияния – это его разоблачение.

"Мы должны подготовить общественность", - сказал Патрик Сенсбург, член парламента Германии и эксперт разведки.

Более того, то, что президент Трамп использовал термин "фальшивые новости" в отношении традиционных основных новостных изданий, и его собственное искажение фактов заставило Западную Европу активизировать усилия в борьбе против угрозы дезинформации, - сказала Клэр Уордл, директор по стратегии и исследованиям ответственности в социальных сетях First Draft News. "Теперь вы видите пробуждение Западной Европы".

Методы рознятся. Швеция запустила общенациональную школьную программу, призванную обучить студентов выявлять российскую пропаганду. Министерство обороны создало новые подразделения для поиска и противодействия попыткам России подорвать шведское общество.

В Литве 100 граждан работают кибер-сыщиками (их прозвали "эльфами"). Они объединяются в кибер-пространстве, чтобы выявлять и блокировать людей, которые распространяют российскую дезинформацию в социальных сетях. Они называют ежедневные стычки "Эльфы против троллей".

В Брюсселе целевая группа ЕС по стратегическим коммуникациям "East Stratcom Task Force" располагает 14 штатными сотрудниками и сотнями ученых-волонтеров, исследователей и журналистов, которые изучили и опубликовали 2000 примеров ложных или искаженных историй на 18 языках в еженедельных дайджестах, которые начали выпускать два года назад.

"В Брюсселе мы пытаемся централизованно объединить все эти кусочки головоломки", - сказал на конференции в прошлом году глава целевой группы Джайлс Портман.

И помимо разоблачения усилий России, европейские страны также стремятся их подавлять.

Франция и Великобритания успешно оказывали давление на Facebook, чтобы отключить десятки тысяч автоматизированных фальшивых аккаунтов, используемых для того, чтобы повлиять на избирателей накануне выборов. Facebook удвоил (до 6 000) количество наблюдателей, наделенных полномочиями по удалению клеветнических и исполненных ненавистью постов.

Немецкое правительство недавно одобрило закон (теперь и в парламенте), согласно которому на социальные медиа, которые не удаляют посты, по определению разжигающие ненависть, будут наложены штрафы в размере до 53 млн. долл. США. Некоторым печально известным недавним примерам, касающимся мигрантов, приписывают российское происхождение.

Иногда борьба веется в индивидуальном порядке. Здесь, в Риге, 42-летний Владимир Дорофеев, репортер новостного сайта Кремля "Sputnik", которого считают каналом пропаганды и новостей, лично узнал, как латвийские власти справляются с этой задачей.

В первую неделю работы Дорофеева латвийская полиция безопасности допрашивала его о количестве местного персонала сайта "Sputnik", его редакторе и его платежных процедурах.

"Разве вам не стыдно за себя?" - по его словам, спрашивала полиция. "Вы понимаете, что они могут использовать вас?"

Его ответы были включены в досье, которое стало стать частью продолжающегося расследования контрразведки, которое Латвия начала с момента освобождения от Советского Союза в 1991 году. Цель – разоблачить подпольную Россию.

"Возможно, это что-то новое для западного мира, но не для нас", - сказал Нормундс Мезвец, начальник службы безопасности. "В течение 20 лет мы пытались привлечь к этому внимание. Нет никаких оснований для паники".

"Информационный конфликт"

Россия не скрывала своего пристрастия к информационной войне. Начальник генерального штаба Валерий Герасимов в 2013 году писал, что "информационный конфликт" является ключевой частью войны. По его словам, фактическая военная сила является лишь окончательным инструментом гораздо более тонкой военной стратегии. В этом году Министерство обороны объявило о создании нового подразделения кибербойцов.

Поскольку Москва больше не способна конкурировать в обычных военных условиях (оборонный бюджет США примерно в восемь раз больше, чем в России), она выбрала эту менее дорогую, но сложную тактику. "Превращение информация в оружие" включает в себя искажение фактов и распространение откровенной лжи для достижения политических целей. Тактика опирается на многолетний опыт пропаганды, восходящий к советской эпохе. В этом смысле у Европы больше практики, чем у Соединенных Штатов.

"Российская пропаганда, фальшивая информация, попытки оклеветать людей существовали всегда, в этом нет ничего нового", - сказал Карл Бильдт, бывший премьер-министр Швеции, недавно посетивший конференцию по кибербезопасности в Таллине, Эстония.

Но, несомненно, новой можно назвать цифровую изощрённость, которую теперь может использовать Москва: взлом и публикация документов Национального комитета Демократической партии и кампании Макрона, например, или проникновение в сеть парламента Германии. Российские официальные лица отрицают взлом Франции и Германии и, как правило, отмахиваются от более широких обвинений, а президент Владимир Путин называет их "глупостями".

По словам экспертов по России и сотрудников разведки, очевидная цель Путина заключается в ослаблении единства Запада, восстановлении влияния России в мире и, не в последнюю очередь, укреплении поддержки дома.

Особенно после возвращения Путина на пост президента в 2012 году, Кремль называл Запад главным противником России, который поддерживает народные революции в Ливии, Украине и Сирии; помогает демократическим группам гражданского общества, включая независимые СМИ; и который недавно развернул войска НАТО в четырех странах, граничащих с Россией.

Россия начала экспериментировать с информационной войной 10 лет назад, в Эстонии, за этим последовали попытки разрушения в Грузии, Кыргызстане, Казахстане, Финляндии, Боснии и Македонии. Но полная сила арсенала дезинформации стала очевидной только в 2014 году, после уличных протестов, которые свергли коррумпированное, промосковское правительство Украины.

Когда российские войска, в форме без знаков отличия, захватили Крым, российские СМИ называли бойцов, лояльных новому правительству в Киеве, фашистами и нацистами, которых поддерживает Запад, и которые стремятся уничтожить русскоязычное население на востоке Украины. Эта версия событий не получила поддержки на Западе, но она подействовала в Донецкой и Луганской областях, где поддерживаемые Россией сепаратисты быстро начали восстания. Как сообщает российская пресса, Вашингтон готовится к Третьей мировой войне против России.

Дезинформация была эффективной и в России.

Американские и европейские спецслужбы, исследовательские группы и журналисты описывают российскую дезинформационную кампанию в Европе как объединение онлайн-сетей, которые вместе усиливают конкретные, искаженные, антизападные темы и новости, используя скрытое право собственности, троллей и автоматизированных ботов.

Представители спецслужб США также заявляют, что Россия тайно финансирует политические партии, аналитические центры и общественные организации в Европе, но они не предоставили достаточных доказательств.

В Восточной Европе для влияния на русскоязычное население используют часы воинственных политических ток-шоу на российских каналах, в которых российские националисты уничтожают подставных людей под одобряющий рев зрителей, переносят границы в Интернете. У многих ближайших соседей России нет альтернатив русскоязычным каналам и сайтам, поддерживаемым Москвой.

В Скандинавии усилия России больше посвящены преследованию основных журналистов и онлайн-троллингу в социальных сетях и на новостных сайтах.

В Западной Европе, российские медиа-группы RT и "Sputnik" используют автоматические боты и учетные записи в Twitter и Facebook, чтобы распространять информацию (на всех доступных языках) на крайних правых и левых новостных веб-сайтах, из которых они иногда просачиваются в средства массовой информации.

"Это довольно хорошо продуманные сообщения для местных аудиторий", - сказал Якуб Янда, заместитель директора аналитического центра "Европейские ценности" (Прага). "Они нацелены на местных руководителей и общественность, и пытаются изменить их мнения".

Решительное сопротивление

Наблюдение за этими так называемыми новостными веб-сайтами стало основной миссией некоторых служб безопасности. В Швеции, Шведское агентство по гражданским непредвиденным обстоятельствам, которое обычно готовится к утечке химических веществ, угрозам взрыва бомб и стихийным бедствиям, также контролирует веб-сайты и выявляет преувеличения в новостях о беженцах и преступности, и во всех новостях на тему вроде "шведское население ужасно напугано сейчас", - сказал Микаэль Тофвессон, глава агентства.

"Это наша уязвимость", - сказал он.

"Большая часть злонамеренных действий направлена ​​на то, чтобы разрушить доверие внутри наших обществ между различными группами, политическими движениями, элитами и людьми", - сказал постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии Йонатан Всевёв.

Усилия России в Эстонии не имели большого успеха на сегодняшний день, во многом потому, что многие в обществе знают о такой пропаганде, правительство очень внимательно, а этнические русские не хотят присоединяться к Кремлю, потому что они живут лучше в Эстонии, чем жили бы там, через границу, говорят аналитики.

В контр-наступлении в Европе участвуют исследователи из Великобритании, Франции, Германии, Чехии, Нидерландах, Швейцарии, Финляндии, Швеции, Украине и Латвии. В Словакии около 1400 рекламодателей согласились бойкотировать список фальшивых, конспиративных сайтов, учрежденных одной некоммерческой исследовательской организацией.

Политические лидеры также призывают общественность и средства массовой информации игнорировать предсказуемые публикации компрометирующих документов, украденных российскими хакерами, чтобы изменить исход выборов в пользу пророссийских кандидатов. Во Франции средства массовой информации соблюдали правительственный запрет на сообщения о документах, украденных у кампании Макрона, и опубликованных за менее чем 48 часов до голосования.

Объединения, вроде "StopFake.org" об Украине и Correctiv.org в Германии, ускорили проверку фактов с помощью новых цифровых инструментов и международных журналистских партнерств.

Традиционные новостные организации также увеличили проверку фактов, с такими проектами, как "Decodex" газеты "Le Monde" во Франции и RealityCheck от BBC. Они разработали инструменты, которые читатели могут использовать для определения того, что они называют организациями "фальшивых новостей".

По словам Инги Спринг, директора Балтийского центра журналистских расследований, "Re: Baltica", правительство, исследователи и журналисты-расследователи начали конкурировать по поводу того, кто первым выявит новую попытку России по загрязнению законной новостной экосистемы.

В апреле, на ее веб-сайте была опубликована статья под заголовком "Три Балтийских русскоязычных новостных сайта, известные как "Baltnews", тайно связаны с глобальной пропагандистской сетью Кремля". Используя ключ, первоначально обнаруженный эстонской службой безопасности, "Re:Baltica" тщательно отследили право владения сайтами из Латвии до Нидерландов, а затем до "России Сегодня", информационного агентства, которым владеет и управляет российское правительство.

"Это был наш самый большой эксклюзив", - сказала Спринг, она была удивлена, что "Кремль не пытался скрыть сеть за оффшорными компаниями".

"Это также подтвердило наши подозрения", - сказала она, в том, что Кремль контролирует значительно большее количество медиа-сетей за пределами России, чем признает.