В РФ угрожают Вашингтону ответом в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности

Россия в случае возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может принять ответные меры. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что это, в свою очередь, может привести к новой гонке вооружений.

«Если выход из договора произойдет и повлечет за собой наращивание вооружений, новое размещение ракет в Европе, мы смотреть сквозь пальцы на это не будем, будем принимать ответные меры», - сказал Озеров.

По его словам, у Вашингтона «нет никаких оснований обвинять Россию в невыполнении ДРСМД».

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«Россия выполнила все взятые на себя обязательства по уничтожению ракет средней и малой дальности, они были уничтожены путем распила при контроле американской стороны. Причем Россия уничтожила на тысячу ракет больше, чем США», - отметил Озеров.

Озеров считает, что предложение конгресса можно рассматривать лишь как «попытку продолжения антироссийской истерии».

Ранее издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов, сообщило, что администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из ДРСМД.