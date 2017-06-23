В Турции в аквапарке погибли пять человек от удара током
Турецкие СМИ сообщили, что погибли 58-летний менеджер парка и его 30-летний сын.
Пять человек, в том числе трое подростков, погибли в аквапарке в городе Акъязы на северо-западе Турции. Как передает ВВС со ссылкой на местные СМИ, по каким причинам бассейн в аквапарке оказался под напряжением, пока неизвестно.
Сообщается, что первыми тремя жертвами были дети, которые плавали в бассейне с металлическим ограждением. Среди них был сын владельца аквапарка.
Еще два человека, которые нырнули в воду, чтобы помочь пострадавшим, также погибли.
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Все пятеро были доставлены в больницу, но спасти их не удалось. Шестой человек получил ранение и также был доставлен в больницу.
Персонал аквапарка сбросил воду и отключил электричество.
Полиция изучает место события, чтобы установить причину гибели людей.