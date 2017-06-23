Чехия готова стать 20-й страной европейского валютного союза
14:07, 23 июня 2017Мир
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В течение четырех-пяти лет в Нацбанке Чехии планируют достичь зарплат, соответствующих европейским.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Чехии заявил, что страна готова к переходу на единую европейскую валюту.
Вместе с тем, финансовое ведомство отмечает необходимость сокращения разницы в ценах и зарплатах до непосредственного присоединения к еврозоне, сообщает "ZN.UA" со ссылкой на Radio Praha.
В течение четырех-пяти лет в Нацбанке Чехии планируют достичь зарплат, соответствующих европейским.
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Заметим, что рост потребительских цен в Европе, без учета таких факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), ускорился до 1,2% в годовом выражении с 0,7% в марте.
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