На крыше в центре Чикаго появился гигантский MacBook Air (фото, видео)

В центре Чикаго крышу нового магазина, который строится для Apple, выполнили в виде огромного MacBook Air.

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Как пишет Tjournal, эта крыша была возведена ещё весной, но "визитную карточку" компании - яблоко - на нее приклеили только в середине июня. Именно это привлекло внимание журналистов и пользователей соцсетей - сомнений в том, что она изображает, не остается. Форма крыши, цвет и помещённый в центр логотип превратили её в гигантский MacBook Air.

Проект принадлежит лондонской дизайнерской фирме Foster+Partners. Эта же фирма работала над магазинами бренда в Сингапуре и Ханчжоу. Изначально крыша была стеклянной, как и всё здание. В марте Chicago Tribune сообщила, что наверху здания может появиться логотип бренда, однако подробности тогда не были известны.