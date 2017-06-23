В Минобороны РФ заявили о ракетном ударе по объектам ИГ в Сирии

В Минобороны России в очередной раз заявили, что нанесли ракетный удар по объектам ИГ в Сирии, передают "РИА Новости".

Как заявили в Минобороны, целями удара были пункты управления и крупные склады оружия боевиков в провинции Хама, а остатки боевиков были уничтожены воздушными ударами бомбардировщики ВКС.

При этом в российском оборонном ведомстве заявили, что своевременно проинформировали об атаке командования Турции и Израиля.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня, Сенат США окончательно утвердил новые санкции против Российской Федерации, объединив их с санкциями против Ирана в одном законодательном акте. Документ законодательно закрепляет и ужесточает 6 действующих актов, подписанных предыдущим президентом США Бараком Обамой. Сенаторы также предлагают дополнить перечень физических лиц, против которых введены санкции, россиянами, причастных к коррупции, нарушениям прав человека, поставкам оружия силам президента Сирии Башара Асада. Новые санкции будут введены против юридических лиц в области добычи угля, металлургии и транспорта.

Члены Сената также выступили за наказание лиц, которые могут быть причастны к кибератакам на США.

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Новые санкции сенаторы позиционируют как наказание России за ее действия на международной арене - вероятное вмешательство в американские выборы в 2016 году, аннексию Крыма, поддержку режима сирийского президента Асада. В Сенате также выступают за то, чтобы президент США не мог без одобрения Конгресса смягчать или отменять санкции.

Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также президент.

При этом 14 июня госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что усиление санкций против РФ должно происходить только при равноценном участии союзников.