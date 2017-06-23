Немецкая разведка несколько лет вела слежку за госструктурами США - Spiegel

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) на протяжении нескольких лет ввела слежку за правительственными органами США, сообщает Spiegel со ссылкой на документы разведслужбы, передает РБК.

По данным издания, за период с 1998 по 2006 год немецкая разведка направила 4 тыс. запросов на разрешение проведения сбора информации за государстввенными и частными структурами в США.

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Слежка велась за телефонными номерами, факсами и учетными записями электронной почты, которые принадлежат Белому дому, Госдепартаменту и Министерству финансов США, объектам ВВС США, Корпусу морской пехоты и Разведуправлению американского минобороны. Кроме того, слежка велась также за компанией Lockheed Martin, Национальным космических агентством США (NASA), правозащитной организацией Human Rights Watch и несколькими американскими университетами.

Документы, попавшие в редакцию, также доказывают существование секретного антитеррористического альянса между Германией, США и Францией под названием Camolin, указывает Spiegel.

​По данным издания, Германия в указанный период также следила за более чем 100 представительствами иностранных государств и объединений в США, в частности — за Лигой арабских государств и Международным валютным фондом.

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Spiegel отмечает, что редакции не известно, являются ли эти разрешительные ордера на прослушку действующими. Изданию также неизвестно, какую именно информацию удалось за это время собрать немецкой разведке. ​

Издание указывает, что полученные редакцией данные могут объяснить сдержанную реакцию Берлина на сообщения о слежке Агентства национальной безопасности США за канцлером Германии Ангелой Меркель, немецкими политиками и гражданами, которые появлялись несколько лет назад на WikiLeaks и в результате разоблачений бывшего сотрудника АНБ Эварда Сноудена.