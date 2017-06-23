Немецкая разведка несколько лет вела слежку за госструктурами США - Spiegel
Полученные документы также доказывают существование секретного антитеррористического альянса между Германией, США и Францией.
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) на протяжении нескольких лет ввела слежку за правительственными органами США, сообщает Spiegel со ссылкой на документы разведслужбы, передает РБК.
По данным издания, за период с 1998 по 2006 год немецкая разведка направила 4 тыс. запросов на разрешение проведения сбора информации за государстввенными и частными структурами в США.
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Слежка велась за телефонными номерами, факсами и учетными записями электронной почты, которые принадлежат Белому дому, Госдепартаменту и Министерству финансов США, объектам ВВС США, Корпусу морской пехоты и Разведуправлению американского минобороны. Кроме того, слежка велась также за компанией Lockheed Martin, Национальным космических агентством США (NASA), правозащитной организацией Human Rights Watch и несколькими американскими университетами.
Документы, попавшие в редакцию, также доказывают существование секретного антитеррористического альянса между Германией, США и Францией под названием Camolin, указывает Spiegel.
По данным издания, Германия в указанный период также следила за более чем 100 представительствами иностранных государств и объединений в США, в частности — за Лигой арабских государств и Международным валютным фондом.
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Spiegel отмечает, что редакции не известно, являются ли эти разрешительные ордера на прослушку действующими. Изданию также неизвестно, какую именно информацию удалось за это время собрать немецкой разведке.
Издание указывает, что полученные редакцией данные могут объяснить сдержанную реакцию Берлина на сообщения о слежке Агентства национальной безопасности США за канцлером Германии Ангелой Меркель, немецкими политиками и гражданами, которые появлялись несколько лет назад на WikiLeaks и в результате разоблачений бывшего сотрудника АНБ Эварда Сноудена.