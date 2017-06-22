В Афганистане возле банка взорвался заминированный автомобиль: 20 человек погибли

15:43, 22 июня 2017
Мир
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Также более 50 человек были ранены, ответственность за нападение пока никто не взял.

Иллюстрация / REUTERS

В афганском городе Лашкаргах возле отделения банка взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли и получили ранения десятки мирных жителей и представителей сил безопасности. Об этом сообщает Reuters.

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Представитель губернатора провинции заявил, что погибли по крайней мере 20 человек и ранены более 50 человек, включая представителей полиции и армии, гражданских лиц и сотрудников отделения банка New Kabul Bank, вблизи которого случилось нападение.

Пока ни одна из террористических группировок не заявила об ответственности за нападение.

Ранее в одном из торговых центров столицы Колумбии прогремел взрыв.

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