В Афганистане возле банка взорвался заминированный автомобиль: 20 человек погибли
15:43, 22 июня 2017Мир
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Также более 50 человек были ранены, ответственность за нападение пока никто не взял.
Иллюстрация / REUTERS
В афганском городе Лашкаргах возле отделения банка взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли и получили ранения десятки мирных жителей и представителей сил безопасности. Об этом сообщает Reuters.
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Представитель губернатора провинции заявил, что погибли по крайней мере 20 человек и ранены более 50 человек, включая представителей полиции и армии, гражданских лиц и сотрудников отделения банка New Kabul Bank, вблизи которого случилось нападение.
Пока ни одна из террористических группировок не заявила об ответственности за нападение.
Ранее в одном из торговых центров столицы Колумбии прогремел взрыв.
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