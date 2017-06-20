Вооруженный ракетами российский Су-27 пролетел в 1,5 метрах от самолета США

17:57, 20 июня 2017
Мир
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Сообщается, что российский  истребитель был вооружен ракетами.

Иллюстрация REUTERS

Российский истребитель Су-27 приблизился к американскому разведывательному самолету над Балтийским морем.

Он пролетел в 1,5 м от разведывательного самолета США RC-135, передает Fox News со ссылкой на источники среди американских чиновников.

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Инцидент произошел в понедельник, 19 июня, над Балтийским морем. Отмечается, что российский истребитель был вооружен ракетами.

Один из американских чиновников назвал поведение российского пилота провокационным.

Как сообщал УНИАН, истребители НАТО, осуществляющие миссию Балтийского патрулирования воздушного пространства, часто поднимаются в воздух из-за пролета военных самолетов Российской Федерации.

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Теги: #Самолет США#российский Су-27