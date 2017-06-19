Рамси будет казаться маленьким ребенком: в "Игре престолов" появится новый самый страшный злодей

Создатели сериала «Игра престолов» обещают показать зрителям в 7 сезоне саги нового страшного злодея, пишет Independent.

Предыдущие отрицательные персонажи, по словам актера Йохана Филипа Асбека, померкнут рядом с новым героем Эуроном Грейджоем.

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"После этого сезона Рамси будет казаться маленьким ребенком", – сказал актер.

Как сообщал УНИАН ранее, СМИ обнародовали настоящее имя Джона Сноу из сериала «Игра престолов». Эту информацию в новом номере журнала Empire сначала заметили пользователи Reddit, а затем и онлайн-издания, в том числе Screen Rant. С самого начала книжной серии Джорджа Мартина «Песнь льда и огня» было ясно, что Сноу – больше, чем просто бастард Неда Старка. Со временем появилась популярная фанатская теория, согласно которой это сын Лианны Старк (сестры Неда) и ее возлюбленного Рейгара Таргариена.