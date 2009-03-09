Владелец разбившегося Ил-76 считает, что причиной аварии была диверсия

Компания-владелец самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Уганде, предполагает, что речь идет о диверсии.

Об этом сообщает российский канал «Вести», ссылаясь на представителя авиакомпании "Аэролифт".

Самолет Ил-76, зарегистрированный на Сан-Томе и Принсипи, упал в озеро Виктория через две минуты после взлета из аэропорта Энтеббе (Уганда). На борту находилось 11 человек, в том числе четверо членов экипажа - двое россиян и двое украинцев, а также двое граждан США, один южноафриканец и по двое высокопоставленных военных из Бурунди и Уганды.

Командир экипажа - Виктор Коваль (Иваново), второй пилот - Александр Вовченко (Тверь), штурман Евгений Король (Киев) и бортинженер Владимир Заволока (Белая Церковь). Самолет упал ночью и теперь находится на дне озера на глубине 26 метров. Тела людей не найдены. По поверхности Виктории разбросаны части груза, который был чисто гражданским, - в основном, автомобильные колеса.

По данным источника, характер расположения остатков самолета и груза позволяет говорить о диверсии - взрыве на борту. Местные рыбаки-очевидцы также свидетельствуют о том, что сначала видели взрыв, а потом самолет рухнул в воду. Самолет был довольно новым и надежным. Речь может идти о диверсии активистов исламистских организаций, которые поддерживают войну в Сомали, ведь самолет направлялся туда и вез высокопоставленных военных из миротворческого контингента Африканского Союза.

Исламисты, воюющие с центральным правительством Сомали, часто нападают и на миротворцев, в том числе устраивают теракты. Источник привел данные о том, что в аэропорту Энтеббе неоднократно предпринимались попытки диверсий против самолетов, которые выполняли рейсы в Сомали в интересах АС, - пытались испортить двигатели, даже сыпали гвозди в воздухозаборники. Компания сообщила родственникам членов экипажа о случившемся, но до тех пор, пока не найдены тела, не хочет объявлять их погибшими.

Власти Уганды ведут расследование обстоятельств крушения. Для выяснения обстоятельств инцидента в аэропорту Энтеббе находятся высокопоставленные представители российского посольства в Уганде, в том числе посол Сергей ШИШКИН.