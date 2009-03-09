Вступление Польши в НАТО дало полякам чувство безопасности

Вступление Польши в Североатлантический альянс десять лет назад «дало полякам чувство безопасности и уверенность в том, что в случае какого-либо конфликта Польша не будет брошена на произвол судьбы".

Об этом заявил сегодня в эксклюзивном интервью РИА «Новости» бывший премьер-министр Польши, лидер партии "Польская левица" Лешек МИЛЛЕР.

"После прекращения действия Варшавского договора и распада Советского Союза Польша искала свое место и новые возможности для повышения своей безопасности. НАТО оказалось наиболее естественной и желаемой системой коллективной безопасности", - отметил польский политик. По его словам, за десять лет нахождения в НАТО "чувство безопасности у поляков, без сомнения, возросло".

Отвечая на вопрос, что имеется ввиду под "чувством безопасности", Л.МИЛЛЕР сказал: "Речь идет о том, что в случае какой-либо агрессии или мирового конфликта Польша не будет одинока... В 1939 году войска Гитлера перешли границу - тогда нам никто не помог. Все поляки помнят об этом". По мнению экс-премьера Польши, "именно поэтому сначала членство в Варшавском пакте, а потом в НАТО было продиктовано тем, что нужно было быть в каком-то оборонном альянсе, который даст полякам чувство безопасности, что мы не одни".