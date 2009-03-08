Активистку, облившую соусом министра, отпустили под залог

Активистка экологической организации Plane Stupid, облившая в минувшую пятницу зеленым соусом британского министра бизнеса и предпринимательства лорда Питера Манделсона, арестована и затем отпущена под залог до продолжения разбирательства, передает британский телеканал "Скай ньюз".

"Она была арестована офицерами управления уголовных расследований района Вестминстер и отпущена под залог под обязательство снова явиться в лондонский полицейский участок в начале апреля", - сообщил журналистам представитель Скотланд-Ярда.

Активистка организации Plane Stupid, выступающей против авиационного загрязнения природы, Лейла Дин утром 6 марта беспрепятственно смогла приблизиться к лорду Манделсону у выхода из его дома и облила министра зеленым соусом.

Активистка обвинила министра в том, что разрешившее строительство третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Хитроу британское правительство поддерживает интересы бизнеса, а не простых людей.

В январе этого года правительство одобрило планы строительства в течение ближайших десяти лет третьей ВПП в Хитроу при условии соблюдения ряда стандартов, которые экологи и местные жители тем не менее считают недостаточными.

Сам министр прокомментировал инцидент как "детскую выходку" и выразил недоумение тем, что активистка смогла беспрепятственно осуществить ее.

РИА “Новости”