Число погибших в лесных пожарах Португалии возросло до 24 человек

Количество жертв во время лесных пожаров в районе Педроган-Гранди в Португалии возросло до 24 человек. Такое заявление Министерства внутренних дел страны передает 112.ua со ссылкой на португальскую радиостанцию TSF.

Официальный представитель МВД Хорхе Гомес заявил, что 16 человек погибли в своих автомобилях по дороге между городками Фигейеро-гуд Виньос и Кастаньеира-де-Пера, а три человека задохнулись дымом в самом городе Фигейеро-ду-Виньос.

Радиостанция сообщила, что в районе было объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр Антониу Коста назвал произошедшее "наибольшей человеческой трагедией за последние годы". Также сообщается, что для обеспечения гражданского населения электроэнергией будут привлечены восемь генераторов в этом районе.

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По словам Хорхе Гомеса, огонь имеет четыре очень сильных направления. Он добавил, что для тушения пламени мобилизовали более 306 пожарных и 101 транспортное средство.

Напомним, в центральной части Португалии во время лесного пожара погибли по меньшей мере 19 человек, большинство из них в своих автомобилях. Государственный секретарь внутренних дел Хорхе Гомес заявил прессе, что 16 человек погибли в своих автомобилях, когда пытались выехать из зоны стихийного бедствия в Педроган-Гранди, еще три человека скончались от отравления дымом.