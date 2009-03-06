Российские военные базы будут находиться в Абхазии 49 лет

Российские военные базы будут находиться в Абхазии в течение 49 лет.

Об этом лидер непризнанной республики Абхазия Сергей БАГАПШ сказал в интервью российскому изданию «Новая Газета» от 6 марта 2009 года.

В частности, он заявил, что все запланированные российско-абхазские проекты, несмотря на кризис, остаются в силе. Так, в Абхазии, как и объявлялось ранее, будет одна военная база в Гудауте с серьезным авиационным компонентом. По его словам, особых затрат не предвидится, поскольку с советских времен существует необходимая инфраструктура, и ее нужно только подремонтировать. То же касается военно-морской базы в Очамчире, которая функционировала в советские времена, и все необходимые помещения, в том числе жилье для служащих, нуждается в не очень затратном ремонте.

«И надо все-таки учесть, что на этой базе не планируется дислокация полусотни кораблей. Речь идет о нескольких боевых единицах, которые будут нести службу в акватории Абхазии на границе с Грузией», – сказал С.БАГАПШ.

По его словам, с Москвой подписано соглашение о том, что российские базы будут находиться в Абхазии 49 лет, общее число военнослужащих – 3 тыс. 800.

Как сообщал УНИАН, руководство РФ приняло решение создать военные базы численностью по 3700 человек каждая в Абхазии и в Южной Осетии. Также рассматривается вопрос о строительстве в Абхазии базы Военно-морских сил для кораблей Черноморского флота РФ.

ЕС заявил, что будет рассматривать строительство этих баз как нарушение Россией соглашения с Грузией о прекращении огня, которое было подписано в 2008 году после российско-грузинской войны.

Кроме того, вчера, 5 марта, на заседании Совета Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявил, что альянс не согласен с признанием независимости Южной Осетии и Абхазии и намерением России строить военную базу в Абхазии, поскольку это территория Грузии.