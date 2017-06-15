В России грозят ответить на новые санкции США

В Совете Федерации РФ назвали новые санкции США, за которые проголосовал Сенат, неадекватными и пригрозили ответными мерами, пишут РИА "Новости".

"Нынешняя позиция Сената неадекватная, ни ситуации в мире, ни ситуации в двусторонних отношениях с Россией. Налицо порочный круг, когда предыдущий шаг, что не дал раньше "искомого" результата диктует необходимость следующего, более жесткого, но от этого не более", - отметил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Он также считает, что на Палату представителей надеяться не стоит, "а вот за действиями Трампа стоит посмотреть - сохранит ли он в этой ситуации способность действовать самостоятельно, а не повинуясь инстинкту самосохранения во власти".

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"Нужно дождаться окончательного решения Конгресса, посмотреть реакцию президента США Дональда Трампа. Но если закон будет принят, в любом случае, без ответа мы это не оставим", - заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Как сообщал УНИАН ранее, сенат США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение уже существующих санкций, введенных американскими властями в отношении нескольких секторов российской экономики после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе.

Теперь документ отправится в палату представителей конгресса США, а в случае, если его поддержат и там, отправится на подпись президенту Дональду Трампу.

О предложении ужесточить санкции против России стало известно 13 июня. Согласно тексту документа максимальный срок финансирования российских банков, попавших под санкции, сократится до 14 дней с нынешних 30, а срок финансирования российских нефтяных компаний - до 30 дней с нынешних 90 дней.