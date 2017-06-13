Сенаторы заключили всеобъемлющую сделку для усиления санкций в отношении России - The Washington Post

Сенаторы заключили сделку, чтобы на этой неделе представить на голосование всеобъемлющий законопроект о санкциях в отношении России, согласно данным тех, кто ведет переговоры по законодательному процессу.

Об этом пишет Карун Демирджиан в статье "Сенаторы заключили всеобъемлющую сделку для усиления санкций в отношении России", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Эта мера будет связана с законопроектом об ужесточении санкций в отношении Ирана. Она включает в себя предложения по кодификации существующих санкций в отношении России, введение штрафных мер против Москвы в свете агрессивной деятельности России в Украине, внедрение мер, направленных на решение проблем Сирии и сферу кибер-хакерства. Такой шаг должен предоставить Конгрессу возможность пересматривать усилия администрации по сокращению санкций против России, прежде чем они будут утверждены.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл (республиканец, штат Кентукки) подал поправку в конце дня в понедельник, запланировав голосование на эту неделю, после переговоров с председателем Комитета по международным отношениям Бобом Коркером (республиканец, тат Теннеси) и председателем банковского комитета Майком Крапо (республиканец, штат Айдахо). Лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер (демократ, Нью-Йорк), демократ из Комитета по международным отношениям, Бенджамин Л. Кардин (штат Мэриленд), демократ банковского комитета Шеррод Браун (штат Огайо) и громкие критики России Джон Маккейн (республиканец, штат Аризона) и Линдси Грэм (республиканец, штат Южная Каролина) также участвовали в различных этапах обсуждения.

"Это всеобъемлющий закон", - сказал Коркер в понедельник вечером после презентации мер. "Он действительно касается всех компонентов".

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Различные сенаторы, участвовавшие в обсуждениях, подали три разных законопроекта, чтобы усилить санкции в отношении России за ее участие в войнах в Украине и Сирии, а также по обвинению в том, что Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году. Некоторые предлагаемые законопроекты также предусматривали расширение полномочий Конгресса, что позволило бы заблокировать возможность президента смягчить санкции в отношении России и более эффективно противодействовать российской пропаганде в Соединенных Штатах и ​​Европе.

Коркер сказал, что он подготовил четвертый законопроект около трех месяцев назад, в котором учитывались несколько пунктов, но его офис не опубликовал предложенный документ.

Меры, представленные в понедельник вечером, предусматривают санкции в отношении разведывательного и оборонного аппарата России, а также части ее энергетики, горнодобывающей промышленности, железных дорог и судоходства. Они также включают положения о наказании лиц, причастных к коррупции и нарушениям прав человека.

В заявлении Шумер сказал, что новая мера "станет мощным предупреждением обеих партий для России и любой другой страны, которая может попытаться вмешаться в наши выборы, о том, что их ждет наказание".

Сенат воздерживался от подачи такого законопроекта о санкциях на голосование во многом потому, что Коркер хотел дать администрации больше времени, чтобы она попыталась добиться прогресса совместно с Россией в Сирии. Но, как он повторил в понедельник вечером, он не надеялся на ошеломительный успех администрации.

"Я хотел дать [госсекретарю Рексу] Тиллерсону примерно две недели", - сказал Коркер. "Я был готов все это время", - добавил он.

Когда его спросили, согласен ли Белый дом с этой мерой, Коркер колебался. "Я должен верить, что администрация должна хотя бы серьезно подумать над тем, чтобы поддержать это решение", - отметил он.

Однако, он уверен, что эта мера может получить устойчивый к вето уровень поддержки в Сенате.