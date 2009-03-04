Кто возглавит НАТО?

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намерен бороться за пост генерального секретаря НАТО, сообщил РИА Новости источник в МИД Польши.

Посольства Польши за рубежом получили специальную инструкцию, в которой идет речь о необходимости сбора информации в странах-членах Североатлантического альянса и оценке шансов Сикорского быть избранным на пост генсека НАТО, сказал собеседник агентства.

В конце января Сикорский заявил журналистам, что не будет бороться за пост Генерального секретаря Североатлантического альянса. Однако, недавно глава польского МИД посетил Вашингтон и встречался с госсекретарем США Хиллари Клинтон.

"Вероятнее всего, во время поездки в США, Сикорский и решил побороться за кресло шефа альянса", - отметил источник.

Европейские СМИ называли Радослава Сикорского наиболее вероятным кандидатом на должность генсека альянса.

Срок полномочий действующего Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп Схеффера, вступившего в должность в январе 2004 года, истекает 31 июля.