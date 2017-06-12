В Сенате США могут принять закон, который "накажет" РФ

В США Сенат может принять закон, который накажет РФ за вмешательство в выборы в Америке. Документ может быть принят уже на этой неделе. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм, пишет CBS.

Грэм уверен, что закон будет принят.

"Они сломали комитет Демократической партии. Они обеспечивают оружием талибов, чтобы убивать американских солдат. Они вступили в сговор с Асадом, чтобы он мог сохранить свое химическое оружие", - отметил Грэм.

"Любой член Конгресса, который не хочет наказать Россию за то, что они сделали предает демократию. И если президент не подпишет этот законопроект, чтобы наказать Россию, он предаст демократию", - отметил Грэм.

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"Я думаю, он подпишет его. И если он этого не сделает, мы намерены преодолеть его вето", - подчеркнул сенатор.

Как сообщал УНИАН ранее, бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми утверждает, что Россия вмешалась в президентские выборы в США.

В то же время он уверен, что в результате действий России голоса во время выборов не были изменены.

"Нет сомнения, что Россия вмешалась в выборы в США", - заявил Коми.