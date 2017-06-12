Просто поболтать: экс-прокурор США рассказал о "необычных" звонках Трампа после выборов

Экс-прокурор США Прит Бхарара рассказал, что получил несколько "необычных" телефонных звонков от Дональда Трампа после выборов. Об этом он заявил во время первого после увольнения интервью, пишет CNN.

"Когда я читал историю о том, как президент связывался с Джеймсом Коми в течение длительного времени, я немного почувствовал дежавю", - сказал бывший прокурор, пояснив, что Трамп его приглашал в Трамп Тауэр в Нью-Йорке после выборов и просил остаться на посту.

Брахари также сказал, что Трамп звонил ему дважды во время переходного периода с целью якобы "просто поболтать".

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"Это было немного неудобно", - сказал Бхарара, добавив, что он (Трамп - ред.) еще не был президентом, а только избранным президентом.

Еще один телефонный звонок состоялся уже в марте, после вступления Трампа в должность.

"Я отказался ответить на звонок", - заявил Бхарара, добавив, что об этих звонках он рассказал генеральному прокурору Джеффу Сешнсу, заявив, что Трамп "пытается выстроить какие-то отношения".

Бхарара объяснил, что для него было важно держать дистанцию ведь в то время он, как прокурор южного округа Нью-Йорка, имел юрисдикцию в вопросах бизнеса, включая компанию президента "Trump Organization".

Через 22 часа после последнего звонка, Бхарари было предложено уйти в отставку вместе с другими американскими прокурорами.

Как сообщал УНИАН ранее, генеральный прокурор США Джефф Сешнс решил выступить перед комитетом по разведке сената США в связи с показаниями экс-главы ФБР Джеймса Коми.

Ранее он планировал принять участие в слушаниях по бюджетным вопросам в комитете сената по ассигнованиям, но изменил свои планы в связи с выступлением экс-главы ФБР 8 июня. В своем письме генпрокурор назвал комитет по разведке сената, который расследует факты вероятного вмешательство России в президентские выборы в США, "самой подходящей площадкой" для рассмотрения вопросов, возникших после выступления Коми.