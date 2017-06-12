В Пуэрто-Рико прошел пятый референдум о присоединении к США

Жители Пуэрто-Рико на референдуме одобрили обращение к конгрессу США с просьбой присоединить остров к Америке и сделать его 51-м американским штатом, сообщает Русская служба Би-би-си.

В голосовании приняли участие всего лишь 23% от 2.2 млн избирателей. Две самые крупные оппозиционные партии бойкотировали референдум.

Это уже пятый референдум о статусе Пуэрто-Рико с 1967 года, предыдущий состоялся в 2012 году. На нем 60% проголосовавших высказались за присоединение к США. Однако американский конгресс не предпринял никаких действий после того референдума.

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Пятый референдум о статусе Пуэрто-Рико созвал губернатор острова Рикардо Росселло, вступивший в должность 2 января 2017 года. Он утверждает, что присоединение к США в качестве 51-го штата - это единственный способ разрешить тяжелый экономический кризис, в котором находится его страна.

Внешний долг острова составляет 72 млрд долларов, а ВВП - около 103 млрд долларов.

Сторонники вхождения в состав США утверждают, что эта мера позволит получить федеральное финансирование и более гибкие условия банкротства.

Сейчас Пуэрто-Рико представляет собой свободно ассоциированное с США государство. При этом остров фактически подконтролен Соединенным Штатам. Родившиеся в Пуэрто-Рико получают американское гражданство, но не голосуют на выборах президента и не платят налоги в федеральный бюджет.

Пуэрто-Рико вряд ли получит разрешение от Сената, во многом из-за позиции республиканцев, которые не хотят включения в страну еще одного штата, который, вероятно, поддержит демократов.