Крушение самолета в Андаманском море: спасатели обнаружили 31 тело

Число тел, найденных на месте крушения самолета ВВС Мьянмы, достигло 31. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, тела 23 взрослых и 8 детей обнаружили в Андаманском море недалеко от прибрежного города города Лаунглон.

По словам экспертов, маловероятно, что кто-то мог остаться жив после аварии.

Читайте такжеВ Мьянме в ходе водного фестиваля погибли 285 человек и заведено более тысячи уголовных дел

Как сообщал УНИАН, самолет вылетел в среду днем из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон. Связь была потеряна около 1:35 дня (7:05 по Гринвичу), когда самолет находился в 20 милях на запад от города Давого.

На борту находились 106 пассажиров, преимущественно членов семей военнослужащих. Экипаж самолета состоял из 14 человек.