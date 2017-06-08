В Монако на аукционе продадут наручные часы Путина (видео)

Наручные часы Владимира Путина стоимостью в миллион евро выставят на аукционе в Монако. Драгоценный лот с кремлевскими корнями появился на сайте почтенного аукционного дома.

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Хронометр швейцарского производства имеет платиновый корпус, золотой циферблат и пожизненную гарантию. Кто именно выставил президентские часы на продажу – в Монако молчат. Уверяют лишь, что ценный аксессуар принадлежал Путину.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году президент России Владимир Путин засветил нове часы за $ 20 тысяч.