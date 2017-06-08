Стать "вассалом" соседей или противостоять: журналист объяснил перспективы кризиса в Катаре

Если Катар подчинится требованиям Саудовской Аравии в вопросах внешней политики, он потеряет все свои внешнеполитические достижения за 20 лет, но вернет нормальные связи с соседями. Если откажется подчиняться - получит режим жесткого противостояния с Саудовской Аравией, ОАЭ и лично президентом Трампом. Об этом пишет в своей статье для nv.ua "Когда наступает катарсис" Иван Яковина.

Он напоминает, что министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр 7 июня сформулировал, чего хотят добиться инициаторы блокады от Катара.

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"Эр-Рияд и прочие не хотят менять катарский режим, но намерены добиться смены его политики. Речь идет о прекращении поддержки движений Хамас и Братья-мусульмане. Кроме того, арабские диктаторы наверняка хотели бы заткнуть рот Аль-Джазире и получить от Дохи какие-то экономические преференции. Ну, а Саудовская Аравия — устами подконтрольной прессы (другой там просто нет) недвусмысленно намекает: если Катару не нужны проблемы, он должен вернуться в статус королевского вассала, забыть о собственной внешней политике и следовать в фарватере ЭрРияда. Иначе блокада будет бесконечной", - говорится в статье.

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"Если Катар подчинится, он потеряет все свои внешнеполитические достижения за 20 лет, но вернет нормальные экономические связи со странами региона. Другой вариант — это переход эмирата в режим жесткого противостояния с Саудовской Аравией, ОАЭ и лично президентом Трампом. Это куда более интересная опция", - пишет Яковина.

По его мнению, Катар за последние десятилетия обзавелся богатым опытом смены режимов в недружественных странах и располагает гигантскими деньгами.

"Он в силах пошатнуть позиции недругов. И поле возможностей тут необычайно широкое: от поддержки синайских боевиков в Египте и шиитских проповедников в Саудовской Аравии до скупки колеблющихся американских конгрессменов, недовольных Трампом. И мяч сейчас на стороне Катара", - говорится в статье.

Напомним, в понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен и Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, выдвинув против него схожие обвинения. Позже к ним присоединились Маврикий и восточное правительство Ливии. Граждане Катара должны покинуть территорию этих стран, воздушное пространство закрыто для катарских самолетов.

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Иордания приняла решение снизить уровень дипломатического представительства в Катаре, а также закрыть местный офис катарского телеканала "Аль-Джазира". Арабские страны подозревают правительство Катара в финансировании и вооружении радикальных исламистских группировок в Сирии.

По данным Financial Times, соседей Катара также возмутил выкуп в миллиард долларов, заплаченный исламистам за похищенных граждан Катара в Ираке и Сирии.

Власти Катара назвали решение прервать с ним связи необоснованным, но заверили, что это "не отразится на нормальной жизни граждан и жителей страны". Министр иностранных дел Катара ранее заявил телеканалу "Аль-Джазира", что Катар готов выдержать "блокаду", но отметил, что жители страны стали жертвами "коллективного наказания" другими странами.

По его словам, власти Катара не собираются принимать ответные меры, однако недовольны тем, что соперники в борьбе за влияние в регионе "пытаются навязать свою волю Катару или вмешаться в его внутренние дела". Он также заявил, что обвинения в поддержке исламистов основаны на "сфабрикованных доказательствах и лжи".

Во вторник президент США Дональд Трамп напрямую связал решение арабских государств разорвать дипломатические отношения с Катаром со своим недавним визитом на Ближний Восток. Давление, которое другие страны оказывают на Катар, по мнению Трампа, может стать "началом конца ужасов терроризма".

Вскоре после заявления Трампа Пентагон поблагодарил катарские власти за "приверженность безопасности в регионе" и за возможность присутствия американских военных на авиабазе США "Аль-Удейд" в Катаре. Белый дом заявил, что США общаются со всеми сторонами конфликта, чтобы разрешить спор между важными американскими союзниками.

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