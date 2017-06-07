Доха ощущает последствия саудовского гнева - Neue Zürcher Zeitung

Об этом пишет Ульрих Шмид в статье "Доха ощущает последствия саудовского гнева", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Катар уже во вторник почувствовал полную силу последствий арабских штрафных мер. Всего через несколько часов после их объявления, индекс фондового рынка в Дохе упал более чем на 7 процентов до самого низкого уровня с 2009 года. Все авиакомпании в Персидском заливе, в том числе Emirates, Gulf Air и Etihad Airways, отменили свои рейсы в Катар. Граждане Катара не пострадали, заявляли в Дохе в понедельник. Во вторник, эти же граждане опустошили полки супермаркетов. Забирали в первую очередь продукты питания.

Шлагбаум опускается

Подозрительность катарцев понятна. Эмират просто купается в деньгах, но он в значительной степени зависит от внешней торговли. Почти 90 процентов всех продуктов питания – это импорт. Местные газеты сообщили, что жители массово скупают рис, молоко и яйца. В социальных сетях появились фотографии опустошенных полок супермаркетов, газеты сообщали о панических закупках и напряженной борьбе за последние оставшиеся бутылки воды. Расположенный в Дохе телеканал al-Jazeera, который был заблокирован в Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщил, что Эр-Рияд закрыл границу с Катаром. Через нее поступают почти все продукты питания, прежде всего, мясные [продукты].

Если в стране на самом деле появится дефицит, то, в первую очередь, пострадают отнюдь не богатые граждане Катара, а иностранные рабочие, которые составляют 90 процентов из примерно 2,4 миллионов человек. Иностранцы обеспокоены. Пока будут найдены новые транспортные маршруты, могут пройти недели. Теоретически можно предположить, что корабли пойдут в Доху через иранские воды. Однако, следует помнить, что таким образом можно толкнуть катарцев прямо в руки тегеранских теократов. Катар и без того поддерживает прагматические отношения с Ираном и не согласился с агрессивной риторикой Эр-Рияда. Иранцы, в свою очередь, увидели свой шанс. Информационное агентство Fars в понедельник цитировало президента Альянса экспорта сельскохозяйственной продукции, Реза Нурани, который заявил, что корабли с продовольствием из Ирана могут прибыть в Катар в течение двенадцати часов.

Кому много дано, с того много спросят

Кроме того, риал, национальная валюта, оказался под сильным давлением. В понедельник за доллар в Дохе можно было получить 3.65 риала, что является самым низким обменным курсом с июня 2016 года. Центральный банк Катара привязал риал к доллару и будет использовать свои валютные резервы для того, чтобы курс не снизился еще больше. У катарских банков не так много пространства для маневра; в марте, сумма их иностранных обязательств составила 124 млрд долларов США. Несколько банков в Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейне очень вяло обрабатывают заявки из Катара, а центральный банк Саудовской Аравии приказал банкам в стране не проводить больше никаких операций с катарскими банками в катарских риалах.

Международные последствия кризиса пока удается удерживать в рамках. Цена барреля нефти Brent незначительно выросла в понедельник, но затем упала во вторник ниже критической отметки в 50 долларов и во второй половине дня составила 49 долларов 24 цента. Но, что касается нефти, Катар в любом случае не является крупным игроком на мировом рынке. Хотя эмират и является членом ОПЕК, но он производит только около 600 000 баррелей в день, примерно 2 процента объемов ОПЕК. Таким сильным Катар делает газ. Ни одна страна не экспортирует больше СПГ, доля на мировом рынке составляет 30 процентов. Прибыль от этого бизнеса позволила не только накопить солидные валютные резервы, она также наполнила государственные фонды до внушительных 335 миллиардов долларов США.

Международная сеть

Катарцы всегда щедро инвестировали. В VW госфонд является крупнейшим акционером, с инвестициями на сумму около 11,6 миллиарда долларов США, или 17 процентов от общего объема. В Deutsche Bank, у катарцев 6 процентов, доля в Credit Suisse только что была увеличена до 5,01 процента. У катарцев есть доли в "Роснефти", SolarWorld, Glencore и Barclays, они инвестировали в лондонский универмаг Harrods и ювелирный магазин Tiffany's. Ни одна из этих компаний не хочет эскалации. Они безусловно дадут понять это арабским государствам.

Большой вопрос в том, как штрафные меры арабов повлияют на торговлю СПГ. Но, похоже, в западных финансовых центрах нет особой тревоги по этому поводу. Около половины экспорта уходит в Японию, Южную Корею и Индию, европейский рынок составляет одну треть. Если катарские корабли смогут и дальше пересекать Ормузский пролив, маленькая страна-изгой в Персидском заливе сможет сохранить главный источник дохода.