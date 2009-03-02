Интерпол объявил «оранжевую» тревогу

Интерпол объявил "оранжевую" степень тревоги в связи с массовым побегом 86 опасных преступников из тюрьмы в Кот-д’Ивуаре.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, Международной организацией уголовной полиции, штаб-квартира которой находится во французском Лионе, распространено уведомление с описанием примет сбежавших и все необходимые данные для задержания.

"Речь идет об особо опасных преступниках, осужденных за убийства, изнасилования или принадлежность к преступным группировкам», - предупреждает Интерпол. Распространенные данные необходимы для их опознания и задержания, особенно на границах.

Интерпол насчитывает в настоящее время 187 государств-членов.