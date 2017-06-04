Теракт в Лондоне: полиция сообщила о семи погибших в результате нападения

Количество жертв теракта в Лондоне в ночь на 4 июня увеличилось до 7 человек, 48 человек пострадали. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на BBC.

Первый теракт произошел на Лондонском мосту около 22.00 по местному времени. Белый фургон на большой скорости наехал на пешеходов. Сразу стало известно о двух погибших и пяти пострадавших. Мост перекрыли с обеих сторон, полиция начала эвакуировать людей.

После наезда на пешеходов на мосту, фургон направился в сторону рынка Боро. Там террористы бросили фургон и напали на прохожих. Очевидцы также информировали об интенсивной стрельбе и о том, что один из вооруженных холодным оружием людей забежал в ресторан и устроил там резню.

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Затем полиция Лондона сообщила о третьем инциденте, произошедшем в Воксхолле. Этот район расположен к югу от популярного среди туристов Вестминстера на правом берегу Темзы. Однако позже полиция заявила, что этот случай не относится к теракту.

В МИД сообщили, что украинцев нет среди пострадавших в теракте в Лондоне.