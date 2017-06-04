В Италии во время трансляции матча "Ювентус"-"Реал" возникла давка: более 600 болельщиков пострадали (фото)

09:56, 04 июня 2017
Мир
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По окончании матча один из футбольных фанатов запустил петарду и закричал, что это бомба.

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В Италии в результате давки, возникшей на площади Сан-Карло в Турине во время трансляции футбольного матча "Ювентус" — "Реал", пострадали более 600 болельщиков, в том числе дети.

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Об этом сообщается на сайте torino.repubblica.it.

По окончании матча один из футбольных фанатов запустил петарду и закричал, что это бомба. Люди испугались грохота. Толпа из сотен людей в панике начала разбегаться. Многие падали. 

Семилетний мальчик находится в критическом состоянии. У ребенка травмы головы и грудной клетки.

Напомним, в субботу, 3 июня, прошел финальный матч Лиги Чемпионов. "Реал" обыграл "Ювентус" со счетом 4-1.

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Теги: #Реал#Ювентус#давка в Италии