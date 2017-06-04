В Италии во время трансляции матча "Ювентус"-"Реал" возникла давка: более 600 болельщиков пострадали (фото)
По окончании матча один из футбольных фанатов запустил петарду и закричал, что это бомба.
В Италии в результате давки, возникшей на площади Сан-Карло в Турине во время трансляции футбольного матча "Ювентус" — "Реал", пострадали более 600 болельщиков, в том числе дети.
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Об этом сообщается на сайте torino.repubblica.it.
По окончании матча один из футбольных фанатов запустил петарду и закричал, что это бомба. Люди испугались грохота. Толпа из сотен людей в панике начала разбегаться. Многие падали.
Семилетний мальчик находится в критическом состоянии. У ребенка травмы головы и грудной клетки.
Напомним, в субботу, 3 июня, прошел финальный матч Лиги Чемпионов. "Реал" обыграл "Ювентус" со счетом 4-1.
#UltimOra#Torino, sale a un migliaio il numero dei feriti in piazza San Carlo #Canale50https://t.co/0kxapzvQk0pic.twitter.com/wBPYCudcNd— Sky TG24 (@SkyTG24) June 4, 2017