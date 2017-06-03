Черногория 5-го июня станет 29-м членом НАТО

Скоро Черногория станет 29-м членом Североатлантического альянса (НАТО). Эта балканская страна официально подаст документы о вступлении в НАТО 5 июня в Вашингтоне. Об этом сообщает DW.

Согласно распространенным в пятницу, 2 июня, по сообщению пресс-службы Альянса, в торжественной церемонии вступления в НАТО Черногорией планируется участие генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга и премьер-министра Черногории Душко Марковича.

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США будет представлять заместитель госсекретаря США Том Шэннон. Благодаря вступлению Черногории в НАТО, войска Альянса смогут полностью контролировать акваторию Адриатического моря.

В конце апреля этого года депутаты Скупщины Черногории проголосовали большинством голосов за вступление страны в Североатлантический альянс. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны России.