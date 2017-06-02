Глава ЕП: Евросоюз будет выполнять климатическое соглашение и без США
Таяни добавил, что соглашение остается "живым", и ЕС будет продвигаться вперед с администрацией США или без нее.
Европейский союз будет выполнять Парижское климатическое соглашение, несмотря на решение президента США Дональда Трампа выйти из него. Об этом заявил президент Европейского парламента Антонио Таяни, сообщает пресс-служба Европарламента, передает Европейская правда.
"Договоры должны выполняться. Необходимо соблюдать Парижское соглашение. Это вопрос доверия и лидерства", - заявил Таяни.
Он добавил, что соглашение остается "живым", и ЕС будет продвигаться вперед с администрацией США или без нее.
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"Те, кто предпочитают оставаться снаружи, потеряют историческую возможность для граждан, планеты и экономики. ЕС продолжит прилагать усилия к борьбе с изменением климата и станет глобальным полюсом для привлечения инвестиций, инноваций, технологий, создания рабочих мест и повышения конкурентоспособности", - подчеркнул Таяни.
Напомним, 1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения.