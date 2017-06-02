Глава ЕП: Евросоюз будет выполнять климатическое соглашение и без США

Европейский союз будет выполнять Парижское климатическое соглашение, несмотря на решение президента США Дональда Трампа выйти из него. Об этом заявил президент Европейского парламента Антонио Таяни, сообщает пресс-служба Европарламента, передает Европейская правда.

"Договоры должны выполняться. Необходимо соблюдать Парижское соглашение. Это вопрос доверия и лидерства", - заявил Таяни.

Он добавил, что соглашение остается "живым", и ЕС будет продвигаться вперед с администрацией США или без нее.

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"Те, кто предпочитают оставаться снаружи, потеряют историческую возможность для граждан, планеты и экономики. ЕС продолжит прилагать усилия к борьбе с изменением климата и станет глобальным полюсом для привлечения инвестиций, инноваций, технологий, создания рабочих мест и повышения конкурентоспособности", - подчеркнул Таяни.

Напомним, 1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения.