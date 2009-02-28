Число жертв бунта в Бангладеш достигло 81 человека

До 81 человека выросло число жертв бунта пограничников в Бангладеш, вспыхнувшего в столице страны Дакке, передает ИТАР-ТАСС.

По имеющейся версии, поводом для волнений стали противоречия, связанные с требованиями повышения денежного содержания военнослужащих. Конфликт между рядовыми пограничниками и руководством службы назревал более 20 лет. В соответствии со сложившейся практикой, руководящие посты в службе занимали офицеры из бангладешской армии, которые сменялись раз в несколько лет. Между тем, ветераны службы, которые не могли надеяться на повышение, довольствовались скромной зарплатой и копили обиду. Особое раздражение пограничников вызывал большой разрыв в довольствии между старшими офицерами и младшими чинами.

Бунт вспыхнул во время празднования Недели "Бангладешских стрелков", которое началось во вторник. Днем ранее праздничную церемонию в штаб-квартире погранслужбы посетила премьер Хасина ВАЗЕД. Напряженную ситуацию удалось переломить только во второй половине дня в четверг, когда к периметру штабного комплекса были стянуты танки, а премьер-министр призвала бунтовщиков "не вступать на самоубийственный путь, сложить оружие и возвратиться в казармы". К вечеру четверга верные правительству войска взяли под полный контроль ситуацию в бангладешской столице.

В стране объявлен трехдневный общенациональный траур в память об армейских офицерах, погибших в результате бунта пограничников. Новым генеральным директором пограничных сил назначен бригадный генерал Маинул ХУССЕЙН. Он сменит на этом посту генерал-майора Шакила АХМЕДА, судьба которого два оставалась неизвестной, но позже найденного среди убитых.