Премьер Черногории о депортации депутата из РФ: невиданный уровень деструктивности и примитивизма

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что разочарован действиями Москвы в связи с появлением "черного списка" черногорских политиков. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местный портал портал CDM.me.

Читайте такжеПолитикам Черногории, проголосовавшим за НАТО, запретили въезд в Россию: премьер - первый в списке"Черногория проходит процесс развития демократии, но нас разочаровывает такое отношение (России – ред.) до нашей страны. Удивляет невиданный уровень деструктивности и примитивизма этого режима", - сказал Маркович, комментируя депортацию Россией черногорского депутата.

Прокомментировал он и информацию о "черном списке" черногорских политиков, в отношении которых Россия ввела запрет на въезд.

По словам Марковича, доподлинно неизвестно, кто находится в списке, однако, как отметил он, "это их обычная практика".

Как сообщалось, в среду политикам Черногории, которые поддержали вступление страны в НАТО, запретили въезд в Россию.

По данным СМИ, в черный список вошли 70 черногорских политиков, депутатов и чиновников. Среди тех, кто попал в список невъездных, названы премьер страны Душко Маркович, бывший глава правительства Мило Джуканович и 46 депутатов парламента, поддержавшие вступление страны в НАТО.

Напомним, глава МИД Черногории Дарманович заявил, что Россия серьезно вмешалась во внутренние дела Черногории, пытаясь воспрепятствовать намерению властей страны вступить в НАТО. Россия в ответ заявила, что черногорские власти такими обвинениями пытаются оправдать перед собственным населением вступление в НАТО.