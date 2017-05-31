РФ решила ответить: персонами нон грата объявили 5 сотрудников посольства Молдовы

В ответ на высылку из Кишинева 29 мая пяти российских дипломатов пяти сотрудникам посольства Молдовы в России предписано покинуть РФ в трехдневный срок. Об этом сообщили в МИД России, передает "ТАСС".

Читайте такжеПрезидент Молдовы возмутился решением выгнать из страны российских дипломатов"Советник-посланник посольства Республики Молдова в Российской Федерации Николай Мыйня был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота, в которой указывается, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены персонами нон грата, и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трехдневный срок", - отметили в дипведомстве.

В МИД РФ надеются, что Кишинев осознает "контрпродуктивность" своих действий в отношении России.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Молдове были объявлены персонами нон грата 5 российских дипломатов.