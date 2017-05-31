The Washington Post: Про-саудовская, про-российская, анти-европейская внешняя политика Трампа

Совершенно очевидно: европейский визит президента Трампа не удался. Сообщения о его угрюмых разговорах с европейскими лидерами – в сочетании с фотографиями ошеломленных высокопоставленных чиновников, раздраженных из-за серии неловких фотографий – говорят о многом, но заявления, появившиеся после поездки, подтвердили это.

Об этом пишет Ишан Тарур в статье "Про-саудовская, про-российская, анти-европейская внешняя политика Трампа", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

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На Баварском народном фестивале в воскресенье, канцлер Германии Ангела Меркель сбросила риторическую бомбу. Учитывая "то, что я увидела в последние дни", сказала она, дни, когда "мы могли полностью полагаться на других, в определенной степени, позади". "Настало время европейцам взять наши судьбы в свои руки", - заявила Меркель. И хотя она подчеркнула важность "дружбы" с Соединенными Штатами, канцлер явно сделала выводы после различных встреч с Трампом: "Мы должны бороться за свое будущее, как европейцы, за нашу судьбу". Она повторила это во вторник, когда журналисты расспрашивали ее.

Скорее всего, замечания Меркель являются показателем того, пишет немецкий журнал Der Spiegel, "что она теряет надежду на конструктивное сотрудничество с Трампом". В конце концов, американский президент использовал кафедру в штаб-квартире НАТО, чтобы бранить своих европейских коллег за то, что они не платят справедливые взносы, но не подтвердил приверженность Соединенных Штатов защите членов альянса в случае нападения.

На саммите G7 на Сицилии в выходные Трамп отказался подтвердить приверженность США Парижскому соглашению о климате. Это привело к резкой критике со стороны министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который противопоставил этот тупик теплому визиту Трампа в Саудовскую Аравию и сделке на сумму 110 миллиардов долларов на поставки оружия, подписанной двумя странами.

"Любой, кто ускоряет изменение климата, ослабляя защиту окружающей среды, кто продает больше оружия в зоны конфликтов и не хочет политически решать религиозные конфликты, ставит под угрозу мир в Европе", - сказал Габриэль. Трамп ответил во вторник, набросившись с критикой на Германию из-за ее якобы несправедливой торговой политики и недостаточных расходов на оборону.

"В результате этой поездки американское влияние, всегда осуществляемое в Европе через взаимовыгодные торговые и военные альянсы, существенно пошатнулось", - считает обозреватель The Post Энн Эпплбаум. "Американо-германские отношения, ядро трансатлантического альянса вот уже более 70 лет, только что достигли нового минимума".

Разногласия поразительные, особенно если сравнить их с приятным времяпрепровождением Трампа в Эр-Рияде. "Европейцы думают, что теперь Трамп относится к ним хуже, чем к таким странам, как Россия или Саудовская Аравия", - сказал Стефан Бирлинг, немецкий эксперт по трансатлантическим отношениям в Университете Регенсбурга, моему коллеге Рику Ноаку.

Антипатия к Трампу не ограничивается Германией. В понедельник на официальных страницах норвежского правительства в Twitter появились фотографии, на которых премьер-министры Норвегии, Исландии, Швеции, Дании и Финляндии сжимали футбольный мяч. Это можно интерпретировать как пародию на сюрреалистическую фотографию Трампа на открытии антитеррористического центра в Эр-Рияде.

Недавно избранный французский президент Эммануэль Макрон, тем временем, выразил свою позицию во время напряженного рукопожатия с Трампом и сравнил американского президента с автократическими правителями в других странах. "Дональд Трамп, президент Турции или президент России сосредоточились на соотношении сил, которое меня не волнует", - сказал Макрон. "Я ничего не упускаю. Вот как нужно добиваться уважения".

В понедельник он снова поразил всех следующим шагом. Выступая на сцене с президентом России Владимиром Путиным в Париже, Макрон упрекнул российского лидера за нарушения прав человека в Москве и распространение пропаганды через государственные средства массовой информации.

Макрон "выбрал приветственный тон для европейских отношений с Россией, особенно в контексте ненадежной администрации США и растущего количества вопросов о взаимоотношениях окружения Трампа с Москвой", - говорится в редакционной статье британской газеты The Guardian.

Жесткие заявления Трампа частично направлены на европейских избирателей, которые также не довольны американским президентом. Но, как отмечает Дэн Дрезнер из PostEverything, администрация Трампа не кажется готовой или хотя бы склонной исправить негативную реакцию за океаном. Даже Госдепартамент почти ничего не принял, чтобы смягчить отношение Меркель.

"Что действительно впечатляет в молчании [США], так это очевидное отсутствие у внешнеполитической команды Трампа понимания того, почему Меркель сделала подобные заявления", - пишет Дрезнер. "Невежественная риторика Трампа и дерзкое поведение практически гарантируют, что избранные лидеры в крупных развитых индустриальных демократиях выиграют от сопротивления Трампу".

Во вторник Белый дом защищал свои связи с Берлином с помощью комментариев, которые, казалось, появились из параллельной вселенной. Пресс-секретарь Шон Спайсер сказал, что у Трампа и Меркель "весьма невероятные" отношения, и утверждал, что, когда Меркель призывала Германию взять на себя лидирующую роль, это было утверждением программы Трампа "Америка прежде всего".

Но такой поворот не сможет переубедить большинство наблюдателей. Трамп вернулся домой в другую огненную бурю, возникшую из-за связей его кампании с Россией, после того, как выяснилось, что его зять, Джаред Кушнер, попытался создать скрытый канал с Кремлем, еще до того, как Трамп вступил в должность. И во вторник, произошло очевидное совпадение, когда и Трамп, и Путин сделали заявления, обвинив демократов в том, что они распространяют эту полемику из-за поражения в прошлом году.

Другими словами, несмотря на гнев со стороны традиционных союзников Америки и многих американских избирателей, теплые отношения Трампа с Путиным и другими автократами, похоже, имеют приоритет над опасениями относительно ценностей и общих интересов. И чем больше Спайсер и другие чиновники администрации пытаются представить их нормальными, тем более ненормальными они кажутся.