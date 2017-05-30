Италия больше не в центре внимания США, и Россия спешит заполнить пустоту - The New York Times

Президент Трамп максимально использовал свое короткое пребывание в Италии. Ему организовали частную аудиенцию с Папой, он встретился и с президентом страны, и с премьер-министром в Риме, вылетел на Сицилию на саммит мировых лидеров и посетил американские войска на ближайшей военно-морской базе. Об этом пишет Джейсон Хоровитц в статье "Италия больше не в центре внимания США, и Россия спешит заполнить пустоту", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Но когда внезапный всплеск дипломатической активности улегся после его отъезда, европейские и американские официальные лица опасаются возвращения к новой реальности равнодушия Америки, поскольку дома администрация борется с политическими потрясениями и скандалами, связанными с Россией.

В то же время Россия усердно ищет расположения Италии, страны, в которой когда-то существовала крупнейшая коммунистическая партия за пределами советского блока, и которую многие аналитики считают наиболее уязвимым местом Европейского Союза.

В Риме Трамп оставил посольство без посла, и лишился геополитического игрового поля, которое эксплуатирует посол Москвы в Риме Сергей Разов.

Осмотрительный седовласный кадровый дипломат Разов изо всех сил старался наладить отношения с итальянскими политиками, организовал концерты для пострадавших от землетрясения в Италии и посещал итальянских региональных чиновников, которые сетуют на "несправедливые" санкции в отношении России, отмены которых жаждет Москва.

В следующем месяце Разов предложит роскошный фуршет, когда будет проводить ежегодный праздник "День России" среди канделябров, кессонных потолков и позолоченных интерьеров своей резиденции "Villa Abamelek".

Как и энергичная дипломатия Разова, большая часть отношений России строится на виду, как, например, когда президент России Владимир Путин принимал премьер-министра Паоло Джентилони в этом месяце в Сочи и президента Серджио Маттарелла за несколько недель до этого в Москве.

Но итальянские, европейские и американские чиновники опасаются, что Россия использует тот же вид закулисного влияния и обмана, который использовала в Соединенных Штатах и ​​в других странах и регионах, создавая в Италии перевес в пользу Москвы.

Бывший премьер-министр Маттео Ренци в частной беседе жаловался своим коллегам на то, что Россия вмешивается в политику его страны, поддерживая анти-номенклатурные партии. И веб-сайты, контролируемые лидером "Движения пяти звезд", одной из самых популярных анти-номенклатурных партий Италии, распространяли сообщения, опубликованные Sputnik Italia, итальянской версией новостного агентства, финансируемого Россией.

Россия много инвестировала в общественное мнение в этой стране", - сказала посол Эстонии в Италии Селия Кунингас-Саагпакк. Ранее она работала в министерстве иностранных дел своей страны, где она наблюдала за Россией, а также ее стратегией и пропагандистской тактикой в Украине и в других местах.

Россия пыталась повлиять на Италию, и последствия попыток уже видны. Давно нестабильные, итальянские политики всего ландшафта, когда-то внимательные к деловым связям и энергетическим сделкам, теперь неуверенно относятся к позиции Евросоюза в отношении Москвы с момента захвата территории Украины в 2014 году.

Инициатором такого жесткого подхода была канцлер Германии Ангела Меркель, которая выступала в качестве главной связи Европы с Россией. Но ухудшение ее отношений с Путиным в связи с вмешательством России в Украину создало раскол, в котором, как надеются многие, окажется Италия.

Многочисленные энтузиасты Италии в России воодушевлены недавним визитом премьер-министра Джентилони. Его предшественник, Ренци, посетил Путина на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году и сказал, что выступает против "автоматического" возобновления санкций в отношении России.

Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, который когда-то носил одинаковые меховые шапки с Путиным, заявил в прошлом месяце, что надеется на скорую отмену санкций.

Но самое последовательное потепление в отношении России происходит с растущим "Движением пяти звезд", которое сейчас лидирует в опросах, накануне выборов в Италии (в конце этого года).

"Движение пяти звезд" призвало провести референдум о включении Италии в еврозону, отмене санкций в отношении России и фактическом геополитическом переходе от Соединенных Штатов к России.

На недавней презентации своей внешнеполитической платформы в парламенте, лидеры "Движения пяти звезд" называли Россию стратегическим партнером, которого несправедливо наказали, а Соединенные Штаты – жестоким союзником, чьи 70-летние отношения с Италией изжили себя.

"Существует предел", - сказал Манлио Ди Стефано, глава комитета по иностранным делам "Движения пяти звезд", о союзе Италии с Соединенными Штатами после Второй мировой войны.

Ди Стефано сказал, что он встречался с послом Разовым, который отказался от интервью для этой статьи.

В популярном блоге "Движения пяти звезд" Ди Стефано недавно написал, что НАТО тайно готовит "финальное нападение" на Россию.

В своем интервью он утверждал, что его партия выступала против санкций в отношении России, чтобы облегчить страдания итальянских предприятий, и сокрушался, что некогда многообещающий Трамп оказался разочаровывающей пешкой военно-промышленного комплекса.

"Он сказал, что хочет улучшить отношения с Россией и стабилизировать Средиземноморье", - сказал Ди Стефано. "Затем он начал бомбить" Сирию, которая является союзником России.

Вскоре после избрания Трампа, Беппе Грилло, соучредитель и лидер "Движения пяти звезд", и многие члены партии отмечали его победу как подножку истеблишменту, и лидеры партии выразили одобрение добрых слов Трампа о Путине.

Но поскольку позиция Трампа в отношении России стала более двусмысленной и напряженной, в "Движении пяти звезд" появились скрытые антиамериканские настроения.

Многие из лидеров движения присутствовали на конференции в прошлом месяце, организованной Давиде Казаледжио – крупной, тихой властью в "Движении пяти звезд", чья интернет-фирма распространяла контент Sputnik Italia. Грилло сидел с мэром Рима и другими ведущими членами партии, аплодируя ораторам, которые пропагандировали теории заговора о ЦРУ, когда они приветствовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа со сцены.

За кулисами Алессандро Ди Баттиста, лидер партии, сказал, что эпоха итальянского подчинения Соединенным Штатам закончилась. По его словам, как только он придет к власти, его партия, будет стремиться отодвинуть Италию от Соединенных Штатов в направлении России, "к более равноудаленной точке".

В 2014 году "Движение пяти звезд" перешло от критики Путина за его нарушения прав человека к защите его лидерства.

Такой поворот вызвал подозрения среди правительственных чиновников в Соединенных Штатах и ​​Европе в том, что партия получила российскую финансовую помощь ("Это ложь", - сказал Ди Баттиста) или помощь в проведении выборов в виде фальшивых новостей и пропаганды через Sputnik. ("Сейчас RAI публикует гораздо больше фальшивых новостей, чем Sputnik", - сказал Ди Стефано, имея в виду итальянскую государственную телекомпанию.)

Никаких доказательств получения денежных средств "Движением пяти звезд" не появилось.

Тем не менее, некоторые американские и европейские официальные лица видят в этом невидимую руку Путина.

"Мы знаем, что Путин пытается ослабить ЕС и его институты", - сказал в интервью сенатор Боб Коркер, республиканец, депутат от штата Теннесси и председатель комитета по иностранным делам Сената. "Он делал то же самое в Италии и других странах".

На пост посла в Риме администрация Трампа рассматривает кандидатуру Лью Эйзенберга, бывшего председателя комитета по финансам Республиканской партии. Но администрация отказалась давать комментарии о месте Италии в ее мировоззрении или о том, что невнимательность влечет за собой риск преимущества России.

Но американское отсутствие было замечено. Во время недавнего визита в Ватикан, сенатор Тим Кейн, демократ из Вирджинии, встречался с архиепископом Полом Галлахером, министром иностранных дел Святейшего Престола, который отказался комментировать встречу.

"Галлахер очень интересовался разговорами о России", - сказал Кейн в интервью. Он напомнил, что обсудил с архиепископом сомнения европейских союзников в отношении того, можно ли полагаться на помощь Соединенных Штатов, если Америка не смогла защитить себя от влияния России.

"Если США оставляют вакуум", - вспоминал Кейн слова архиепископа Галлахера о Европе и странах ее пределами, "он будет заполнено кем-то, и сегодня в большинстве случаев этим "кем-то" оказывается Россия".