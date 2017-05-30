Süddeutsche Zeitung: Надежда на Восток

Об этом пишет Керстин Гаммелин в статье "Надежда на Восток", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Нет, он ничего не слышал об изменении состава G7, отвечал Зайберт на расспросы. И да, он действительно присутствовал в выходные на саммите семи ведущих западных стран (G7) в Таормине, Сицилия. Поэтому дальнейшие вопросы относительно того, может ли самая большая в мире демократия быть включена в совет, возможно, даже в качестве замены США, бессмысленны.

Даже если пока не планируется никаких изменений на бурном саммите G7, в понедельник премьер-министра Индии Нарендра Моди ожидали в Берлине с радостью и надеждой. После неутешительного саммита G7, канцлер Германии Ангела Меркель (ХДС) нуждается в новых союзниках, чтобы продвигать свободную торговлю, защиту климата и общую политику в отношении беженцев во всем мире.

Она хочет использовать предстоящий саммит двадцати наиболее важных развивающихся и промышленно развитых стран (G20) в начале июля в Гамбурге, чтобы обеспечить приверженность мирового сообщества этим целям. Давно запланированный визит премьер-министра Индии хорошо вписывается в концепцию, как и запланированные на среду переговоры с премьер-министром Китая Ли Кэцяном.

Моди считается решительным реформатором

Индия – одна из немногих стран, с которыми Германия поддерживает настолько тесные связи, что канцлер и ее кабинет регулярно встречаются с партнерами для правительственных консультаций. Такие переговоры проходили два года назад, во вторник утром состоится встреча членов кабинета двух правительств.

Несмотря на близкие отношения, правительство считает Моди трудным партнером на переговорах. В вопросе защиты климата Индия долгое время не готова была подписать международные обязательства. Кроме того, долгое время страна скептически относилась к свободным рынкам и свободной торговле.

Моди начал менять это отношение. 66-летний премьер-министр, который в 2014 году абсолютно неожиданно был избран премьер-министром, считается решительным реформатором. Непосредственно перед его прибытием в Берлин Моди объявил, что Индия будет делать все для успешного исхода встречи G20. В то же время он предостерег от ксенофобии и увеличения разобщенности. Индия – одна из "наиболее открытых экономик в ​​мире", страна хотела бы дальнейшей интеграции в глобальные сети. Он ожидает, что группа G20 будет способствовать глобальному росту и улучшению координации национальной политики.

Немецкая экономика надеется на новый импульс в торговле

Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с премьер-министром Индии в понедельник вечером, сначала тет-а-тет, за ужином в замке Мезеберг. По словам пресс-секретаря Зайберта, помимо темы G20, обсуждались также "двусторонние компоненты". "Конкретные примеры" будут приведены во вторник, после фактических правительственных консультаций, на которых будут обсуждать дальнейшее сотрудничество в области экономики, науки, техники и образования.

Немецкая экономика также надеется на новый импульс в торговле, на повестке дня – многочисленные встречи, организован саммит Индии и Германии в отеле "Adlon", речь произнесет Меркель, а также высокопоставленный гость из Индии.

Еще до прибытия премьер-министра, представители немецкого бизнеса потребовали, чтобы индийское правительство провело дальнейшие реформы и устранило барьеры в торговле. Отсутствие правовой определенности, сложное управление и отсутствие инфраструктуры создает сложности для компаний, желающих инвестировать в страну, - сказал Хуберт Линхард, председатель Азиатско-Тихоокеанского комитета немецкой экономики (APA). В частности, это относится к малым и средним компаниям. "Что касается тарифов и других барьеров в торговле, Индия должна быть более открытой, чтобы наши компании расширить свое участие в этой стране".

Глава APA Линхард потребовал возобновить переговоры по соглашению о свободной торговле между Европейским Союзом и Индией, заключение соглашения "стало бы важным сигналом для инвесторов". Индия является важным рынком для немецкой экономики. Страна считается одним из наиболее быстро растущих развивающихся рынков, в 2017 ожидается 7,4 %. В прошлом году объем торговли составил почти 17 млрд евро. Из них почти десяти миллиардов евро немецкого экспорта, и почти 13 миллиардов евро инвестиций немецких компаний.

Ожидания высоки и в Индии. Моди похвалил Федеративную Республику, назвав ее "главным торговым партнером", а также важным "партнером в сфере инвестиций и технологий". Одно особенно порадовало Меркель. По крайней мере, пока, со стороны Индии не слышно громкой критики из-за излишка торгового баланса.