Макрон хочет усилить сотрудничество с РФ ради мира в Сирии

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон хочет усилить сотрудничество с Российской Федерацией для поиска путей установления мира в Сирии.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Версальском дворце, которую транслировал телеканал France 24.

Говоря о ситуации в Сирии, Макрон сказал, что напомнил Путину о французских приоритетах, которые касаются борьбы с терроризмом и искоренения террористических групп, и в частности, группировки "Исламское государство".

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По его словам, Франция и Россия могут работать вместе по Сирии, и будут это делать в последующие месяцы.

"Я хочу, чтобы мы смогли организовать демократический переход путем сохранения сирийского государства", - заявил Макрон.

По его мнению, государства, которые не способны поддерживать свое существование на Ближнем Востоке, являются угрозой для западных демократий.

Также он сказал, что сообщил Путину, что "очень четкой красной линией для нас является применение химического оружия". В частности, как отметил Макрон, любое применение химического оружия приведет к немедленному принятию ответных мер.

Кроме того, президент Франции сказал, что желает обмениваться информацией по ситуации в Сирии, чтобы иметь лучшее понимание относительно того, что происходит в этой стране.

Макрон заявил, что необходимо обеспечить гуманитарный доступ в Сирию для мирных граждан, которые его требуют, и что невинное гражданское население не должно страдать.

"В этой связи я хочу, чтобы обе наши страны укрепили сотрудничество со стремлением нахождения долговременного положительного решения по искоренению терроризма, которое позволит вернуть мир в Сирии", - заявил Макрон.