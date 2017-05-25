Макрон призвал европейцев к укреплению сотрудничества по безопасности

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон призывает европейских партнеров к укреплению сотрудничества в области безопасности и обмену разведывательными данными после теракта в английском Манчестере.

Как сообщает Reuters, об этом он сказал в Брюсселе, куда прибыл для участия во встрече лидеров стран - членов Организации Североатлантического договора (НАТО).

В Брюсселе во время приема в резиденции премьер-министра Бельгии Чарльза Мишеля Макрон отметил "повестку дня в сфере безопасности" для Европы, которая должна включать меры по защите рабочих от последствий глобализации, а также усиление взаимодействия, чтобы помешать дальнейшим террористическим атакам.

"В связи с террористической угрозой в Манчестере наши британские друзья несколько дней назад пережили то, через что наши две страны уже проходят в течение последних нескольких месяцев", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с главой правительства Бельгии.

"Кроме солидарности, это очевидно, что европейское сотрудничество нам необходимо укрепить в сфере разведки, обмена информацией и защиты общих границ", - сказал Макрон.

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Как сообщал УНИАН, в результате теракта в концертном зале "Манчестер Арена" погибли 22 человека и не менее 119 получили ранения. Погиб также и террорист.

Террорист-смертник Салман Абеди, который совершил нападение, родился в Великобритании, в семье ливийцев. "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере. Радикальная исламская группировка сообщила, что один из ее "солдат" привел в действие взрывчатку во время концерта американской певицы Арианы Гранде. 23 мая был задержан первый человек после теракта, мужчине исполнилось 23 года. 24 мая были задержаны еще три человека на юге Манчестера и один человек в Вигане в связи с терактом.