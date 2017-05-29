Премьер Японии пообещал предпринять вместе с США меры для сдерживания КНДР

Япония совместно с США предпримут «конкретные меры» в ответ на запуск баллистической ракеты с территории КНДР.

Об этом журналистам заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает РБК со ссылкой на Reuters.

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Ответные шаги необходимо предпринять для сдерживания Пхеньяна от «повторных провокаций», отметил он. Абэ подчеркнул, что Токио будет сотрудничать с Южной Кореей и другими странами и сделает «все возможное для того, чтобы защитить своих граждан».

«Согласно договоренности на саммите G7, вопрос Северной Кореи является одним из главных приоритетов для международного сообщества», — отметил премьер-министр Японии.

Как сообщал УНИАН, южнокорейские военные сообщила о запуске с территории КНДР ракеты. Вероятно это была баллистическая ракета типа Scud, она пролетела около 450 км.