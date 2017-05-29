Южная Корея заявила о запуске ракеты с территории КНДР

Южнокорейские военные сообщила о запуске с территории КНДР ракеты, параметры которой определить пока не удалось, сообщает Reuters.

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По данным южнокорейских военных, запуск был произведен из района города Вонсан. Ракета полетела в восточном направлении.

По словам представитель японского правительства Йошиде Суга, ракета упала в исключительной экономической зоне страны. Он отметил, что информации о каких либо разрушениях пока не было.

"Необходимо обеспечить безопасность японских кораблей и самолетов. К этому часу ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано", - сказал Суга.

Отмечается, что о запуске ракеты был проинформирован президент Южной Кореи Мун Дже Ин, который созвал на утро экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Associated Press, также ссылаясь на южнокорейских военных, сообщает, что вероятно это была баллистическая ракета типа Scud. Она пролетела около 450 км.

Ранее УНИАН сообщал, что Северная Корея провела испытания системы противовоздушной обороны нового типа. Как утверждает Пхеньян, новая ПВО разработана специалистами национальной академии военных наук, и, по сравнению с прошлым годом, возможности системы улучшены по эффективности обнаружения и отслеживания целей, а также по точности удара.