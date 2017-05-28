Великобритания хочет надавить на интернет-компании из-за экстремизма

Власти Великобритании рассматривают множество вариантов давления на интернет-компании, чтобы «сделать больше» в удалении экстремистских материалов из сети. Об этом сообщил министр безопасности страны Бен Уоллес в эфире телеканала «Би-би-си», передает агентство Reuters.

Сообщается, что ранее правительство жаловалось, что технологические компании недостаточно борются с использованием своих сетей в качестве пропаганды экстремистской идеологии и общения между боевиками.

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«Мы рассмотрим ряд вариантов. Мы видели, что немцы предложили, возможно, штраф, мы не уверены, что это сработает, но есть ряд факторов давления, которые мы можем осуществить в отношении некоторых из этих компаний», — сообщил он.

Он отметил, что власти считают, «что у них есть технологии и возможность изменять алгоритмы, которые они используют».

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 по итогам саммита в итальянской Таормине подписали декларацию по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.