Ющенко поздравил нового Генсекретаря ООН

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил нового Генерального секретаря Организации Объединенных Наций ПАН Ги Муна с избранием на высокую должность.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, в приветствии говорится: «Уверенная победа стала красноречивым свидетельством значимости Ваших личных качеств, мировосприятия, присущей Вам энергии и глубокой преданности делу реформирования Организации».

В.ЮЩЕНКО заверил Генсека ООН в полной поддержке со стороны Украины его миссии для достойного противостояния нынешним и будущим вызовам и угрозам.

Как сообщал УНИАН, в пятницу новым генеральным секретарем ООН был утвержден руководитель МИД Южной Кореи ПАН Ги Мун.