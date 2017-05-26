Следующий саммит НАТО пройдет в 2018 году - Столтенберг

Следующий саммит НАТО состоится в 2018 году. Об этом в четверг в Брюсселе по завершении встречи лидеров альянса сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Мы договорились, что встретимся вновь на саммите НАТО в 2018 году", - сказал он.

Читайте такжеНАТО присоединится к глобальной коалиции в борьбе с ИГИЛ - Столтенберг

Как известно, сегодня в Брюсселе прошла встреча глав государств и правительств НАТО, которая ранее планировалась пройти в формате саммита. Позже в штаб-квартире переформатировали мероприятие в формате встречи лидеров.

Столтенберг также сообщил, что во время встречи лидеры поздравляли премьер-министра Черногории Душко Марковича.

"Через несколько недель Черногория станет 29 членом альянса. Это - четкий сигнал того, что двери НАТО остаются открытыми для тех стран, которые разделяют наши ценности", - подчеркнул он.

Напомним, в Брюсселе вчера торжественно открыли новую штаб-квартиру Организации Североатлантического договора, здание назвали "Агора".

Президент США Дональд Трамп приехал на церемонию одним из последних. Его лично встречал Столтенберг (других глав государств и правительств стран-членов НАТО он не встречал).

Предпоследним прибыл премьер-министр Черногории Душко Маркович. Эта страна официально вступит членства в Альянсе уже в июне.