Три направления борьбы с экономическим кризисом в США

Администрация Барака Обамы работает над формированием нового фонда кредитования, который позволит гражданам США брать кредиты на самые разные житейские цели. Об этом заявил президент США Барак Обама в специальном открытом обращении к обеим палатам американского конгресса.

"Мы создаем новый фонд кредитования, который представляет собой самую крупную в истории попытку помочь в деле предоставления кредитов на покупку машин, оплату учебы в колледже, а также небольших бизнес-кредитов покупателям и предпринимателям, которые позволяют экономике функционировать", - сказал Обама, пояснив, что главной задачей государства в борьбе с кризисом является недопущение "замораживания" экономических процессов.

Другой правительственной мерой, по словам Обамы, будет жилищный план, позволяющий семьям, над которыми нависла угроза лишения жилья, снизить объем ежемесячных платежей и таким образом продолжить выплачивать ипотечные взносы.

"Теперь американцы получат возможность извлечь выгоду из преимуществ более низких ипотечных процентных ставок, которых этот план (одобренный конгрессом антикризисный план) уже позволил достичь. В среднем семья, которая продолжит выплачивать ипотеку, сможет экономить на ней по 2 тысячи долларов ежегодно", - цитирует РИА "Новости".

Третьей мерой администрации президента станет усиление контроля над ситуацией в главных банках страны.

"Мы будем действовать с помощью всех инструментов, которыми располагает федеральное правительство, чтобы быть уверенными в том, что главным банкам, от которых зависят американцы, можно полностью доверять и что у них есть достаточно денег на кредиты даже в самые тяжелые времена", - сказал президент США.

Он подчеркнул, что в том случае, если у банка выявятся серьезные проблемы, правительство выявит виновных и предпримет соответствующие меры по исправлению положения с тем, чтобы "сильное, жизнеспособное учреждение продолжало служить людям и экономике".