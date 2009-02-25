Турецкие инвесторы проявляют наибольший интерес к вложению инвестиций в энергетику, сельское хозяйство и производство продовольствия в Грузии. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ника Гилаури на турецко-грузинском бизнес-форуме, проходящем в Тбилиси 24-25 февраля, сообщает пресс-служба правительства Грузии. "Цель встречи - углубление взаимоотношений между грузинскими и турецкими бизнесменами, поскольку за последние годы Турция стала главным торговым партнером Грузии", - сказал Н.Гилаури.

По его словам, по статистике самый высокий показатель экспорта - из Грузии в Турцию, а импорт - из Турции. Также значительные инвестиции турецкие бизнесмены вкладывают в сферы энергетики и туризма, отметил премьер-министр.

Крупнейшим экспортным товаром из Грузии в Турцию является металлолом - в 2008 г. было экспортировано 367 тыс. 633 т лома на сумму в 113,748 млн долл. В структуре турецкого импорта в Грузию лидирует фармацевтическая продукция на сумму 27,16 млн долл.

РосБизнесКонсалтинг